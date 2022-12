Barómetro sanitario CIS

El nivel de satisfacción de los españoles con el sistema sanitario público ha caído de manera notable a lo largo de este año 2022. Aunque su funcionamiento aún recibe una visión general positiva (50,5%), el 48,7% de los ciudadanos cree hoy que necesita "cambios fundamentales" (31,9%) o que directamente "funciona mal y necesita cambios profundos" (16,8%), un porcentaje de descontentos sensiblemente mayor que el que había a principios de año, cuando esta visión crítica la compartía el 36,3%, 12 puntos menos que ahora.

Son los resultados de la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2022 (ver en pdf), que el Ministerio de Sanidad elabora en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y que no manifiestan mejorías relevantes en lo que va de año, superado lo peor de la pandemia de COVID-19 (solo un 8,3% de quienes fueron a la consulta de su médico de familia en el último año lo hicieron por un problema relacionado con el coronavirus).

A día de hoy, uno de cada tres ciudadanos (35,3%) que no puede ser atendido en el mismo día en que pide la cita recibe la cita para más de siete días después . En concreto, el 23,3% de los españoles que en los últimos doce meses pidió una cita con su médico de familia en la sanidad pública tuvo que esperar "once días o más" hasta que le atendieron. El 12 % resolvió la cita médica en ocho o diez días y el 18,7% en una semana, lo que muestra unas cifras muy similares a las de la anterior oleada de este estudio.

Un 16% necesitó consulta y no pudo obtenerla

Durante los últimos 12 meses, un 15,8% de los ciudadanos afirma que necesitó acudir al médico de familia en la sanidad pública por un problema de salud (ya fuese por síntomas o por una enfermedad previamente diagnosticada) y no pudo hacerlo. Casi la mitad de ellos, el 47,5% fue porque "le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó", mientras que un 27,3% se quedó sin consulta porque "no consiguió contactar con el centro médico", un porcentaje inferior que el del 37,4% de usuarios que no pudieron contactar con su centro, según la encuesta realizada en marzo de este año.

Es sabido que muchas de las personas que no logran ser atendidos en su centro de salud acuden a los servicios de urgencias de la sanidad pública en busca de respuesta a sus problemas de salud. El 34,1% de los españoles ha acudido a un servicio de urgencias de la sanidad pública en los últimos 12 meses, frente al 30,4% de junio. La cifra también se incrementa en las privadas: 6% en noviembre frente a 5,4 %.

Pese a ello, la inmensa mayoría de los españoles (ocho de cada diez) está satisfecho con la atención recibida por parte de su médico de familia. Para el 47,9% fue "buena" y para el 32% fue "muy buena", porcentajes similares a los de marzo (50% y 30,4%, respectivamente).