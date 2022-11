El incidente fue revelado inicialmente por la propia Fulani en Twitter, donde transcribe la conversación mantenida con "Lady SH" durante la recepción ofrecida en el Palacio de Buckingham por Camila para denunciar la violencia contra las mujeres, a la que asistieron unas 300 representantes de entidades benéficas.

La activista londinense explica que, al poco de llegar, la aristócrata se le acercó y empezó a interrogarla sobre su procedencia "real", a pesar de que ella le repitió que era nacida y criada en el Reino Unido.

“Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support���� pic.twitter.com/OUbQKlabyq“