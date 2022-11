Pastora Soler se ha acercado a las oficinas de RTVE a presentar ‘Rascacielos’, canción de su nuevo disco 'Libra'. Su último trabajo sigue la línea de canción que inició con ‘Quédate conmigo’ hace diez años en Eurovisión.

“Ese tipo de canción era el que me había gustado siempre, pero no había tenido la oportunidad“

En ese momento, la carrera profesional de la artista tuvo su punto de inflexión gracias a su participación en el festival de música europeo. El estilo que interpretó era un registro que nunca antes había mostrado al público. “Ese tipo de canción era el que me había gustado siempre, pero no había tenido la oportunidad”, confiesa. “Eurovisión me trajo muchas cosas buenas, pero creo que la más importante era que la gente me escuchara con ese tipo de sonido y de canción”.

“Hace diez años que sigo ese camino y hay que seguir. Lo bueno de haber empezado tan joven es que me avalan muchos discos, mucha experiencia y que sigo siendo joven”, nos cuenta.

Un camino de altibajos en un mundo vocacional El largo recorrido de Pastora Soler comienza a los ocho años versionando coplas. Hoy en día, la cantante reconoce que ha sido un camino intenso y difícil. "He tenido mucho de todo: De altibajos y de rupturas. No solo he tenido la última, que es conocida porque compartí con todo el mundo", afirma la artista. "Muchas veces que he dicho que este mundo tan vocacional no es para mí" "Desde que empecé, ha habido muchas veces que he dicho que este mundo tan vocacional no es para mí porque hay cosas que, a veces, me desaniman, pero sé que el camino es el fin", reconoce. Pastora no es ambiciosa y decidió no colocarse metas muy altas. "Disfruto de cada proceso y de cada pasito que hemos dado con mucho trabajo detrás con un equipo maravilloso, pero sin que nadie me haya regalado nada". En el presente, hace balance de toda su historia: "Me gratifica muchísimo. Me siento muy orgullosa, después de casi treinta años, seguir aquí".

Las influencias de Pastora Soler 'Libra' se ha gestado a fuego lento, dándole su espacio a las influencias que son tan importantes para Pastora Soler. "Empecé muy pequeña con un género tan racial como la copla", recuerda. "Es verdad que hace tiempo que sigo una línea, pero siguen apareciendo temas como 'No será de nadie', que tienen ese aire rumbero y de una época que para mí también fue muy importante". "Siempre en los discos hay una licencia que digo 'Esta canción la canto porque me gusta a mí'" Al hacer un repertorio, Pastora Soler tiene claro cuáles son sus fuertes y que el público espera de ella un lucimiento vocal y un desarrollo musical. Reconoce que las baladas la definen como artista, pero que también le gusta interpretar temas pop-rock muy rítmicos. "Todo lo meto en una coctelera", cuenta. "Este disco lo comparo mucho con ese recorrido que suelo hacer en los conciertos. Todo lo que soy yo como artista está recogido en este disco". Por último, confiesa: "Siempre en los discos hay una licencia que digo 'Esta canción la canto porque me gusta a mí'".

El proceso de creación de ‘Libra’ “Si tengo que resumirlo, es un disco de fuerza y superación, sobre todo.“ Han pasado tres años desde que Pastora Soler presentó su anterior disco. Este tiempo ha estado lleno de experiencias personajes, aprendizajes y crecimiento, por lo que su música lo plasma. “Siempre decimos que es el disco más personal, pero, evidentemente, el último disco que uno hace recoge su vida desde el anterior”, explica la artista. “Si tengo que resumirlo, es un disco de fuerza y superación, sobre todo”. “Ahora ya tengo la seguridad de decir qué quiero. Todo el sonido ha estado bajo mi directriz y eso me encanta.“ Hay cuatro equipos diferentes de producción trabajando en ‘Libra’, por lo que Pastora Soler ha estado encima de todos para crear un hilo conductor que dé unidad al disco. “Quizá en este disco ha sido más importante porque sé lo que quiero. Es una de las cosas que he aprendido en este camino. Ahora ya tengo la seguridad de decir qué quiero. Todo el sonido ha estado bajo mi directriz y eso me encanta”, afirma. Aunque ha tomado parte de la creación de su disco, Pastora Soler defiende el papel de los intérpretes. “La figura del intérprete siempre ha sido importante porque, al final, las canciones las creamos nosotros. Parece que ahora o eres cantautor o no tienes la fuerza que antes tenían los intérpretes”, explica la artista. “Cuando te dan una demo, la haces tuya al pulir letras, estando encima de la producción y de cómo quiero que suene cada tema”.

El mimado sonido de 'Rascacielos' Lo que más la cautivó de 'Rascacielos' es que seguía la línea de 'Quédate conmigo'. "He estado muy encima de la letra, el mensaje y la producción", afirma. "He dicho: 'Quiero este golpe en este momento'". "Tiene un mensaje muy potente y, al final, es muy gratificante cuando consigo transmitirlo al público." 'Rascacielos' es una canción con muchísima fuerza cuyo objetivo es ser un vehículo para ayudar a levantarse al oyente. "Todos nos caemos en algún momento de nuestra vida", reconoce Pastora. "La canción no es para levantarnos un poquito, sino para levantarnos como un rascacielos. Tiene un mensaje muy potente y, al final, es muy gratificante cuando consigo transmitirlo al público". En pocos días de vida, 'Rascacielos' ha calado. La artista cuenta emocionada que le llegan mensajes maravillosos: "A la gente le puede llegar a ayudar una canción". "Hace ocho años, empecé a tener problemas de salud mental." "Me siento muy segura, quizá más segura que nunca. He pasado por muchas cosas conocidas por todos", cuenta afirmando que se siente como un rascacielos profesionalmente. "He sabido gestionar lo profesional y lo personal a través de mucho cuidado y de terapias". Pastora Soler hace hincapié en la importancia de la salud mental: "Ahora hablamos mucho de ello, pero, hace ocho años, empecé a tener problemas de salud mental. Yo salí de ahí muy fortalecida. Cuando volví, empecé a construir esto de otra manera. El ser madre te hace relativizar todo lo demás y tener orden de prioridades. Me siento muy segura como mujer, sobre todo, y también como madre y como artista".