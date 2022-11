Una persona ha sido detenida como sospechosa de colocar una bomba, según ha informado el ministro del Interior, Suleyman Soylu. Los datos preliminares sugieren que el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán/Unidades de Protección Popular (PKK/YPG) está detrás del atentado en la concurrida avenida peatonal de Istiklal, ha señalado el ministro en una sesión informativa la madrugada de este lunes, según la televisión pública TRT. El PKK pretende desde 1984 la creación de un Estado kurdo independiente.

Horas antes, el vicepresidente turco, Fuat Oktay, ha comunicado en rueda de prensa el domingo que las autoridades evaluaban "que fue un ataque terrorista cometido por una mujer que hizo detonar una bomba".

El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, avanzó con anterioridad, en declaraciones en el canal A Haber, una hipótesis según la que una mujer había colocado una bolsa con un explosivo en medio de la peatonal, antes de alejarse. "Hubo una mujer que estaba sentada en un banco un rato largo, más de 40 minutos, luego se levanta y 1-2 minutos después ocurre la explosión", dijo el ministro, matizando que aún se desconoce la identidad de la mujer.

"Hay dos posibilidades. O bien en la bolsa o mochila había un mecanismo (temporizador) y estalla sola, o bien alguien la detona a distancia", agregó. Bozdag señaló que se evalúa la implicación de varias organizaciones terroristas, pero que de momento no se puede atribuir a ninguna, y que se sabrá más cuando se haya investigado el explosivo utilizado y la identidad de la mencionada mujer.

Las ambulancias acudieron de inmediato al lugar de la deflagración y la policía acordonó la zona para impedir el acceso ante el temor de una segunda explosión. Posteriormente, equipos de investigadores con trajes blancos han recogido material en el lugar de los hechos.

La calle Istiklal, una avenida peatonal llena de comercios y restaurantes en el histórico barrio de Beyoglu y que arranca en la emblemática plaza de Taksim, es utilizada por miles de personas los fines de semana, entre ellos numerosos turistas y transeúntes. En marzo de 2016 ya fue golpeada por un atentado suicida que mató a cinco personas.

Ese mismo año hubo varios atentados terroristas en Turquía, la mayoría de redes del grupo yihadista Estado Islámico, en Estambul. Sin embargo, tras la masacre causada por un yihadista en la nochevieja de aquel año en una discoteca a orillas del Bósforo, no hubo más atentados en la ciudad.

La autoridad de radiotelevisión turca ha decretado una "prohibición temporal" de emitir imágenes del lugar de los hechos y de dar información sobre posibles sospechosos, exceptuando declaraciones de autoridades, para no entorpecer la investigación en curso.

"Cuando escuché la explosión me quedé petrificado"

En algunos vídeos difundidos en redes sociales se ve una deflagración, en forma de llamarada en medio de la calle. "Cuando escuché la explosión me quedé petrificado, la gente se quedó helada, mirándose unos a otros. Luego la gente empezó a huir. ¿Qué otra cosa se puede hacer?", aseguró a Reuters Mehmet Akus, trabajador de un restaurante de la zona.

"Estaba a 50 metros de distancia y de repente se oyó una explosión. Vi a tres o cuatro personas en el suelo", afirma a AFP Cemal Denizci, otro testigo.

Un partido de fútbol que iba a tener lugar entre el Besiktas y el Antalyaspor, en el estadio titular del primero, situado a solo 700 metros de Taksim, ha sido aplazado a otra fecha, informa la Federación del Fútbol Turca (TFF) en su web. Sin embargo, tanto las líneas de tranvía como las de metro en la zona de Taksim y los barrios adyacentes funcionaron con normalidad poco después del ataque, informaron residentes de la zona.

Varios países han condenado el atentado y han mostrado sus condolencias por las condolencias, entre ellos Grecia, Egipto, Ucrania, Gran Bretaña, Azerbaiyán, Italia y Pakistán.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha expresado en un tuit sus condolencias a las víctimas de la explosión y ha lamentado las "horribles noticias" que llegan desde la ciudad turca. “Todos nuestros pensamientos están con los que están respondiendo y con el pueblo de Turquía en este momento tan angustioso”, ha escrito el político belga en su cuenta de Twitter.

“Horrific news from #Istanbul tonight.



Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal



All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time.“