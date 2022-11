Después de varios años en los que Estados Unidos ha estado desaparecido de la lucha climática, el presidente Joe Biden ha defendido que su país vuelve a liderar la acción a nivel global para reducir las emisiones. En un discurso este viernes en la cumbre del clima de Egipto, Biden se ha mostrado convencido de que Washington "cumplirá con los objetivos de reducción de emisiones para 2030".

Lo hará, ha asegurado, gracias a una "valiente" agenda climática a nivel nacional, con su ley para la reducción de la inflación, que incluye miles de millones de dólares en incentivos para la transición verde, y a impulsar "cambios revolucionarios" para reducir las emisiones a nivel global.

El presidente estadounidense ha anunciado un plan para recortar hasta un 87% las emisiones de metano del sector energético en su país hasta 2030 respecto a los niveles de 2005. También se ha comprometido a doblar la inversión en el Fondo de Adaptación al cambio climático, hasta alcanzar los 100 millones de dólares.

Biden no estuvo presente en los primeros días de la cumbre, cuando se reunieron en Sharm el Sheij los jefes de Estado y de Gobierno de más de 100 países, porque las fechas coincidían con las elecciones de mitad de mandato, lo cual provocó quejas por parte activistas y de los representantes de los países más vulnerables al cambio climático.

Ahora, durante una visita exprés a Egipto de camino a la cumbre del G7 en Bali, ha insistido en reivindicar el papel de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y ha pedido perdón porque el país saliera del Acuerdo de París durante la presidencia de su predecesor Donald Trump.

La crisis climática amenaza "la vida misma del planeta"

"La crisis climática tiene que ver con la seguridad humana, la seguridad económica, la seguridad nacional y la vida misma del planeta", ha advertido el presidente estadounidense, que ha hecho un llamamiento a todos los países para que "redoblen" sus compromisos de reducción de emisiones y no superar el objetivo de un aumento de 1,5 ºC respecto a niveles preindustriales acordado en París.

"Para doblegar la curva de emisiones, todos los países tienen que actuar. En esta reunión debemos redoblar nuestras ambiciones climáticas. Estados Unidos está actuando, todos tienen que actuar. Es un deber y responsabilidad de liderazgo global", ha subrayado.

Ha llamado al resto de países no solo a actuar en casa, sino a potenciar la transición verde en otros países menos desarrollados. "Si se puede financiar el carbón en países en desarrollo, no hay razón para no financiar energía verde", ha señalado, y en este sentido ha anunciado un acuerdo junto a la Unión Europea y Alemania para invertir en la transición a energías renovables en Egipto. El país anfitrión de esta cumbre desplegará 10 GW de renovables y desmantelará 5 GW de infraestructuras ineficientes de gas natural en 10 años.

En este contexto, "la guerra de Rusia contra Ucrania no ha hecho más que reforzar la urgencia de que el mundo deje de depender de los combustibles fósiles", ha defendido, en un discurso interrumpido en varias ocasiones por los aplausos, y en un momento, por un grupo que ha protestado y que ha sido inmediatamente expulsado de la sala.