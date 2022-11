En un comunicado enviado por correo electrónico al que ha tenido acceso Reuters, la Embajada de Alemania en Roma ha informado de que actualmente hay 104 menores no acompañados en el 'Humanity 1' y ha señalado que "muchos de ellos necesitan atención médica". "Le hemos pedido al Gobierno italiano que brinde ayuda rápidamente", señala el documento.

A principios de la semana pasada, Italia envió cartas a las embajadas de Alemania y Noruega en las que decía que la conducta de las dos embarcaciones con sus banderas no estaba en línea con las normas de seguridad nacional, el control fronterizo y la lucha contra la inmigración ilegal.

La Embajada alemana respondió diciendo que su Gobierno cree que las "organizaciones civiles" que rescatan a inmigrantes en el mar "hacen una contribución importante para salvar vidas en el Mediterráneo". "Rescatar a las personas en peligro de muerte es lo más importante", añade.

“1/2 179 people on board the #Humanity1 urgently need a place of safety now! The captain has already sent 17 requests – without success. Silvia, our doctor, is calling for a place of safety, stating that the physical & mental health of the survivors is getting worse. pic.twitter.com/MitTswpoSP“