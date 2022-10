Radiografía del éxito superventas de Juan Gómez-Jurado: "Tienes que abstraerte de la presión, si no te vuelves loco"

Todo arde (Ediciones B) es el último libro de Juan Gómez-Jurado pero a su vez es una prueba del escrutinio público del éxito tras el campanazo de la trilogía que se inició con Reina roja (Loba negra, Rey blanco). Un punto de inflexión que ha despachado millones de ejemplares, destapado a una comunidad de acérrimos seguidores de los carismáticos Antonia Scott y Jon Gutiérrez a la que se suma una serie de televisión en marcha. La pregunta casi obligada es: ¿siente presión al publicar de nuevo tras una exposición tan arrolladora?.

“Solo me llega al yo persona no al escritor pero ahora mismo estoy muerto de miedo. El éxito no te pertenece porque son millones de decisiones individuales que otras personas han tomado y tú no puedes influir. Lo mejor es abstraerse de eso lo más posible porque es la única manera en la que no te vuelvas loco”, argumenta y avanza que la acogida de la nueva novela está siendo “brutal” aunque esquiva entrar en el detalle de la maraña de cifras.

“Mientras escribía sí he podido aislarme. Lo que me ha funcionado es pensar que lo hacía para mí como único lector”, añade el novelista con fama de meticuloso en los preparativos y de revisar “una y otra vez”.

Juan Gómez-Jurado es muy consciente de su postura asentada de escritor superventas “no soy un autor literario”, subraya casi como una excusatio non petita, y explica que su deseo es replicar sus placeres de lector adolescente “quería transmitir esa sensación cuando caes en las páginas de un libro y disfrutas increíblemente”.