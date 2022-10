Cada nuevo libro del escritor Juan Gómez-Jurado (El paciente, Cicatriz, Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco) se convierte en un evento que sus lectores esperan con un fervor poco común en la literatura; una pasión más propia de los fanáticos del deporte o las series. Más de dos millones y medio de ejemplares vendidos, traducidos a cuarenta idiomas, avalan su trayectoria.

Después de la trilogía Reina Roja, Gómez-Jurado cambia de personajes y presenta en 'Todo arde' a tres mujeres que se conocen en las circunstancias más extrañas posibles y que tienen algo en común: lo han perdido todo. La suya es una historia de venganza. Hoy se distribuyen por todas las librerías del país 275.000 copias del título. Una de las grandes apuestas del otoño literario.

Tres mujeres desesperadas en 'Todo arde' de Juan Gómez Jurado

En la primera escena del libro, una de las protagonistas es detenida en un barrio bien. Al parecer, acaba de romper el escaparate de una tienda. «El sol se ha puesto ya, las farolas se han encendido, no son horas para que un juez vea a nadie. Eso Aura lo sabe, el policía también. Y eso es lo que provocaba el miedo de Aura. Certificado por la realidad de las esposas, del arma en la cintura del policía. De las luces estroboscópicas que le rebotan en los ojos y con cada vuelta anclan su pensamiento en una única idea. Pase lo que pase, esa noche no puede dormir en el calabozo. (...) Hay más flases de curiosos, más risas. Por fin tienen su espectáculo, su foto para el grupo de whatsapp de la oficina, su story en Instagram. Hashtag #Serrano; hashtag #pijatarada.»

Las tres mujeres se dan cuenta de que solo podrán salir de su situación pasando a la acción y haciendo algo extremo. Óscar López pregunta al escritor sobre la importancia del tiempo en la novela. «Es un personaje más. Todo va a contrarreloj. Es algo característico de mis libros.» También aparece el tema del poder y las clases sociales. «Hay un engaño permanente en nuestra sociedad, y es que en cuanto tú tienes dos mendrugos de pan te crees igual que el dueño de la panadería, y luego la vida te enseña que no. Estas tres mujeres no tienen nada que perder, por eso se lanzan. Lo insensato para ellas sería no lanzarse.»

Un thriller siempre necesita un gran malvado y en 'Todo arde' no falta. «Me encanta escribir villanos. En este caso es una comisaria; una mujer recta, circunspecta, no tiene ningún sentido del humor. Es muy inteligente y tiene muchos recursos, así que no se lo va a poner fácil a las tres protagonistas.»

Gómez-Jurado, con formación de periodista, también ha escrito en medios como ABC, El Mundo, Jot Down o Qué Leer. Junto a la psicóloga y escritora Bárbara Montes firma las series de lectura juvenil Rexcatadores, Alex Colt y Amanda Black. Es cocreador de los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones. En 2021 presentó en La2 la primera temporada del programa de divulgación histórica El condensador de fluzo, y supervisa en la distancia ahora mismo la adaptación a la ficción de Reina Roja. ¿Volverá el lector a coincidir con las tres protagonistas de Todo arde? El escritor no responde, pero sonríe con misterio.