La prisión de Evin, situada en el oeste de Teherán, tiene un área de 40 hectáreas y algunos de sus módulos están controlados por el Poder Judicial, mientras que otros dependen del Ministerio de Inteligencia y de la Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución.

Entre sus reclusos se encuentran el británico-iraní Morad Tahbaz, el iraní-estadounidense Emad Shargi, la iraní-francesa Fariba Adelkhah, el director de cine iraní Jafar Panahi o el activista opositor Arash Sadeghi.

Algunos de ellos, como la periodista Niloufar Hamedi, el iraní-estadounidense Siamak Namazi o el activista Hossein Shanbezadeh, han informado a sus familias que no sufrieron daños en los sucesos de anoche. "Niloufar Hamedi me llamó hace unos minutos. Se encuentra bien", ha escrito en Twitter Mohamed Hosein Ajorlou, marido de Hamedi, que fue de los primeros en informar del caso de Amini y fue detenida por ello.

“A loud explosion is heard from inside Evin Prison before shots are fired. The life of every prisoner is at grave risk. #مهسا_امینی #زندان_اوین pic.twitter.com/ghD5LVD9QR“