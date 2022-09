Al menos 28 periodistas han sido detenidos en Irán desde que estallaron las protestas por la muerte de Amini

El Comité para la Protección de los Periodistas ha informado de que al menos 28 periodistas han sido detenidos desde que estallaron las protestas en Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini, que murió en dependencias policiales el pasado 16 de septiembre.

"Las fuerzas de seguridad crean un ambiente de miedo en los vecindarios cuando allanan las casas de los periodistas, ahuyentando a las familias y vecinos para asegurarse de que nadie informe sobre los arrestos o hable con los medios, especialmente los medios de habla persa en el exilio", ha denunciado el Comité.

La institución también ha anunciado las detenciones a través de Twitter. "Al menos 28 periodistas han sido detenidos mientras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han dejado varios muertos. Los detalles de los detenidos son escasos en medio de un apagón de Internet y de importantes interrupciones en las redes telefónicas y sociales", ha informado.

