El presidente catalán, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a las fuerzas independentistas a unirse y alcanzar "un gran consenso" con el objetivo de proponer al Estado un ‘Acuerdo de Claridad’ que represente a una “amplísima mayoría” de catalanes y sirva como “vía para una referéndum definitivo” en Cataluña como el que hubo en Quebec. Ha advertido a Junts y la CUP, que apuestan por la vía unilateral y que han sido muy críticos con ERC, de que “solo la legitimidad de un referéndum acordado puede sustituir al 1 de Octubre” y es la única vía para que haya “consecuencias políticas” reales.

En el debate de política general en el Parlament, el ‘president’ ha destacado que una “mayoría muy plural” de catalanes está a favor de un referéndum. "Por eso todos y todas debemos implicarnos y tener la habilidad de aglutinarla en torno a un gran consenso, de un gran acuerdo de país sobre cuándo y cómo Cataluña volverá a votar” como han hecho Canadá y Quebec o Reino Unido y Escocia, ha proseguido. Con ello, ha dicho, se podrá tener "más fuerza" y "legitimidad" para negociar con el Estado.

Se trata, ha dicho, de la vía “más rápida y eficaz”; una propuesta “escrupulosamente democrática” e “inclusiva”, “explicable y homologable a nivel internacional” para superar el “bloqueo” en la negociación con el Gobierno central. Una propuesta, ha añadido, que no "renuncia" del 1-O, pero que permite avanzar. Con todo, ha llamado a la unidad a los actores políticos, sociales, económicos y sindicales.

Aragonès se enfrenta esta semana al debate de política general en un momento crítico con sus socios de JxCat , que ve que riesgo real de ruptura en el Govern de coalición si Aragonès no retoma la senda independentista. A las puertas del quinto aniversario del 1-O , ERC se ha quedado sola en su estrategia de diálogo con el Estado, como ya se vio en la Diada de Cataluña del pasado 11 de septiembre, que reflejó la gran división en el independentismo y en la que la ANC amenazó con emprender una lista para las próximas elecciones si el Govern sigue alejado de la independencia.

"Aunque a alguien no le guste, la realidad es tozuda y hoy existe una amplísima mayoría de catalanes y catalanas que quieren decidir el futuro del país votando en un referendo. Lo demostramos con las consultas populares de famás de 10 años, con la consulta del 9-N de 2014 y lo demostramos con el referéndum del 1 de octubre de 2017", ha zanjado.

Así, desde la CUP también se han mostrado críticos con la propuesta del 'Acuerdo de Claridad', a la que han catalogado como "herramienta inútil" para el contexto político actual porque el Gobierno la ha "descartado". Aragonès, que ha dejado claro que la Generalitat "no limitará" sus propuestas porque "haya una reacción de la Moncloa", ha celebrado la respuesta de la CUP, puesto que significa que "en otro momento puede ser útil".

Dicho esto, ha instado a avanzar en "la soberanía y la independencia " para poder desplegar medidas sociales y mejorar aspectos "tan básicos" como son el "trabajo, la educación y la sanidad". "Necesitamos avanzar en la independencia, pero el gobierno y los partidos no parecen estar por la labor".

Illa ve al Govern como un "juguete roto" atrapado en un "conflicto crónico"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha cargado contra un Govern que es “un juguete roto” y “no funciona” porque está “atrapado en un conflicto crónico” y es “incapaz de afrontar los problemas reales” que atraviesa Cataluña. “La obra del Govern es escasa, su actitud es equivocada y no tiene proyecto de país”, ha replicado. A su juicio, los catalanes “necesitan un gobierno que dé más certezas que incertidumbres” y no uno que se “autoengaña” y “malgasta el tiempo” de los catalanes en un proyecto que considera inalcanzable. Un Gobierno, ha dicho, que está en “un lío constante” y está centrado en “sobrevivir”.

Illa se ha dicho partidario de votar "acuerdos" pero no "rupturas", por lo que cree que la propuesta de Aragonès "no resuelve nada" y le ha vuelto a instar a abrir un diálogo entre catalanes. En su réplica, Aragonès le ha instado a hacer una propuesta “clara y concreta” para resolver el “conflicto” y le ha advertido: “Persistiremos en el camino. Este debate estará sí o sí sobre la mesa porque la mayoría independentista no va a desaparecer”.

La presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podemo, Jèssica Albiach, ha dado la bienvenida a Aragonès a la propuesta de un 'Acuerdo de Claridad' que su partido hizo "hace cinco años".

"Ojalá este acuerdo hubiera salido de la mesa de partidos del Parlament que no quiso convocar y no como un anuncio de la Presidencia", ha dicho, señalando que "los acuerdos se construyen" y que el único consenso en Cataluña en este momento es "que tenemos un Gobierno que no sabe hacia dónde va".

Por su parte, el líder parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado de “majadería” la propuesta de Aragonès en lo que ha calificado como una “agenda rupturista y suicida” y ha pedido al PSC que “deje de apoyarle”, ya que ha considerado a los de Illa como una “muleta” del separatismo: “Nunca habrá referéndum”, le ha advertido. Y le ha pedido que se “centre en los problemas de los catalanes y en el interés general”.

Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos, ha criticado que el president hable de la “ruptura con España" sin “apoyo legislativo”, distrayendo de “lo esencial” y del debate sobre el estado de bienestar: “El procés lastra nuestro desarrollo, divide a la sociedad y hace florecer lo peor de cada individuo". Por ello, ha considerado que "el 'Acuerdo de Claridad aquí no tiene sentido”.