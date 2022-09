Durante su comparecencia en el Senado para presentar el Plan de Ahorro Energético, Pedro Sánchez aseguró que en construir una central nuclear se tarda de 15 a 20 años de media hasta que está operativa. Pero es una exageración. Solo ocurre en casos concretos y según los datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) la media de tiempo para construir una nuclear es de 7,3 años. Expertos en el tema afirman que el cálculo del presidente sí estaría ajustado a la realidad si a la fase de construcción le sumamos todo el complejo proceso previo.

El 6 de septiembre se celebró un 'cara a cara’ en el Senado entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. En varias de sus intervenciones, Sanchez habló del tiempo de construcción de una central nuclear: “Son quince o veinte años lo que se tarda en construir una central nuclear” (pág. 65). Más tarde añade “no es que sea una solución en el corto plazo porque necesitamos quince o veinte años para construirlas” (pag 66). También dijo: “construir más reactores nucleares en nuestro país para abordar una crisis en el año 2022 implica de quince a veinte años de media, construir un reactor, una central, o prorrogar, como ha dicho él, la vida de las centrales nucleares para más allá de los años 2027 y 2035” (pág.26). Más adelante hace hincapié en este concepto cuando afirma: “Si quisiéramos construir una central nuclear (…), que ya le digo que este Gobierno no quiere, estaría operativa dentro de quince o veinte años” (pág.34). Sánchez pronunció estas frases para justificar que “es una falacia plantear la solución nuclear para un problema que está sufriendo España hoy”.

Los reactores de Almaraz tardaron aproximadamente 8 y 10 años. Los de Ascó , ambos fueron 11 años. La central nuclear de Cofrentes tardó 10 años. En Trillo y Vandellós 9 años. Luis Felipe Durán explica que “lo importante es poner en perspectiva [los datos] porque en España en los años 70” no existía “costumbre de construir reactores”. Por ejemplo, la primera central nuclear española, la José Cabrera (que está en desmantelamiento), es del año 1968. Aunque reconoce que hay demoras en la construcción de alguna central nuclear, subraya que es “por circunstancias muy concretas” porque “haya pasado algo o haya que hacer modificaciones de diseño que tomen mucho tiempo”. Esto se debe a que, según el experto, “en el mundo nuclear todo tiene que ser licenciado, todo tiene que cumplir requisitos de seguridad nuclear”. Durán cierra retomando la cifra de la WNA diciendo que “no es mala para nada” y que cree que “ tampoco es un número al que España no pueda aspirar ”.

La diferencia entre “construcción” y “proceso completo de un proyecto nuclear”

Si bien en el discurso del presidente Sanchez se articuló alrededor de la palabra “construir”, el director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco, se ha comunicado con VerificaRTVE para explicar que: “El proceso completo de un proyecto nuclear va mucho más allá de la construcción”. Fresco sostiene que este en este proceso hay que incluir “hacer el proyecto, conseguir las autorizaciones, etc. Ese es un proceso de muchos años. Después está la construcción”. Fresco sostiene que el presidente no exageró en sus palabras y dice: “El número [que dijo el presidente Sánchez] no es casual, los tiempos previstos para el funcionamiento nuevas centrales nucleares en Francia o Polonia, por poner dos ejemplos institucionales comparables, no bajan de los 14 años”. También sostiene una tesis similar el profesor de ingeniería Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, Eloy Sanz, quien también subraya los pasos necesarios previos a la construcción de una central: “Antes de comenzar cualquier construcción hay que seleccionar el emplazamiento, conseguir permisos, equipos, etc. Lógicamente, para construir una central nuclear el número de permisos y etapas previas es elevado”. Sanz explica que “Las etapas previas a la construcción suponen unos 5-10 años y las posteriores un año adicional” y añade que “el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) indica que desde que se toma la decisión de construir una central nuclear hasta que se encuentra operativa el tiempo total está entre 10 y 19 años” citando el informe “Reforzando e implementado la respuesta global” del IPCC.

*18-9-2022 a las 16:58 h. Actualización para incluir el punto de vista de Pedro Fresco, director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana y de Eloy Sanz profesor de ingeniería Energética de la Universidad Rey Juan Carlos. También se han añadido 3 citas más del presidente Sánchez sobre el mismo tema del día 6-9-2022 y se ha modificado el titular para adecuarlo al concepto central motivo de debate

Primera fecha de publicación de este artículo: 16/9/2022.