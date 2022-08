La misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a Ucrania que debe comprobar la situación en la central nuclear de Zaporiyia está ya de camino y llegará esta semana.

Así lo ha anunciado el director del organismo, Rafael Grossi, en Twitter, con una imagen de los componentes de la delegación, formada por 14 expertos, antes de su salida de Viena. El propio Grossi encabeza el equipo.

“The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM“