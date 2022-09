Los diputados británicos han jurado este sábado lealtad al nuevo rey Carlos III tras su proclamación, en una sesión extraordinaria en la que han participado el presidente de la Cámara de los Comunes -el speaker Lindsay Hoyle-, la primera ministra Liz Truss, y otros miembros elegidos del Parlamento.

"Juro por Dios Todopoderoso que seré fiel y guardaré verdadera lealtad a su majestad el rey Carlos, sus herederos y sucesores, según la ley", han pronunciado los miembros del parlamento, entre los que se ha podido ver a la ex primera ministra, Theresa May.

El speaker Hoyle ha sido el primero en jurar su lealtad y, después, firmar el libro que registra su promesa. Le han seguido los dos miembros más antiguos de la Cámara de los Comunes, los llamados Father of the House y Mother of the House, Peter Bottomley y Harriet Harman, así como la primera ministra Truss.

En la sesión, que de forma excepcional para la cámara se ha celebrado en sábado, han jurado también los miembros del gabinete de Liz Truss, como Thérèse Coffrey, viceprimera ministra y secretaria de Estado de Sanidad, o Alister Jack, secretario de Estado para Escocia.