El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su tono “faltón” y sus “tics autoritarios” en el debate que ambos mantuvieron en el Senado este martes, mientras que desde el Gobierno han reprochado al presidente ‘popular’ que acudiera a la cita “sin propuestas”, a “descalificar” y a intentar "sacar tajada" de la crisis.

Es día de balance sobre un debate en la Cámara Alta que recordó a tiempos del bipartidismo (sin apenas protagonismo de Vox y Cs ni intervención de Unidas Podemos) y que estuvo acaparado, en gran medida por las intervenciones sin límite de tiempo de Sánchez.

Feijóo: "Ayer Sánchez se convirtió en jefe de la oposición"

En una entrevista en Espejo Público, el líder del PP cree que Sánchez “se arrepiente” de haber aceptado la petición de los ‘populares’ para comparecer en el Congreso, ya que el martes “quedó claro que el presidente se convirtió en jefe de la oposición”, con un tono “bastante bronco y nervioso”, mientras que el líder ‘popular’ (el propio Feijóo) “fue objeto del mayor ataque furibundo por parte de un primer ministro del país”. Y es que considera que Sánchez solo se dedicó a tratar de “destruir” a la oposición ya que está “preocupado” por las encuestas, que dan en cabeza al PP.

“Yo he sido presidente (en Galicia) durante 13 años”, ha señalado, y ha dicho que no se le habría ocurrido “dedicar una sesión exclusiva en la oposición” sino exhibir sus propuestas. Cree también que, de “volver a empezar” el debate, Sánchez hubiera cambiado el tono, “si es que tiene la capacidad”: “A veces me da la sensación de que tenemos un presidente del Gobierno que sigue siendo jefe de la oposición”.

El líder del PP ha apuntado que Sánchez “se tambaleó” en materia energética puesto que acudió “sin propuestas” y las tres que defendió en la Cámara (la rebaja del IVA al 5% de la luz y del gas y la inclusión en la misma de la de las instalaciones de cogeneración) fueron propuestas previamente por el PP.

Por otra parte, ha asegurado que Sánchez está “escorándose a la izquierda” y “pretende ocupar el espacio de Podemos”, con lo que ha dejado “huérfana a la socialdemocracia” con “una mutación política” del PSOE, que ya no tiene que ver, ha dicho, con el de Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba. También ha cargado contra sus “tics autoritarios”, como que haya “vaciado de competencias” al Poder Judicial con la reforma que le impide realizar nombramientos estando en funciones.