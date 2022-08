El regreso de los niños a clase está a la vuelta de la esquina. Se retoman las rutinas, las actividades extraescolares, pero también, los grupos de WhatsApp de madres y padres. Durante el verano han permanecido en silencio, inactivos, pero durante el curso escolar se llenan de miles de mensajes, lo que provocan el agotamiento para algunos progenitores. Criticar a los profesores, enfrentarse con otros padres o mandar demasiados mensajes son algunos de los problemas.

Con este volumen de mensajes diarios no resulta difícil acabar exhausto o perder la paciencia y, a veces, información relevante. Unos grupos que generan controversia entre los usuarios: "Yo creo que los grupos generan polémica y agobian tanto a los padres como a los niños, Antes no existían y mis padres se enteraban de todo", explica uno de los padres. "Considero que es bueno para que haya un conocimiento entre padres", afirma otra madre.

Para ANPE, el sindicato de enseñanza pública, los grupos de WhatsApp de padres y madres pueden ser muy útiles para intercambiar información sobre actividades escolares y extraescolares del centro. Pero aseguran que nunca deben utilizarse para criticar, insultar o difamar a los docentes, a otros padres y madres o a los propios alumnos. Además, dicen, tampoco se puede convertir en una agenda de los alumnos.

9 - No uses el grupo para convertirte en la agenda diaria de tu hijo o hija.

8 - No compares las tareas que llevan tus hijos o hijas con la de sus compañeros o compañeras. Cada niño o niña tiene un ritmo de aprendizaje diferente.

4 - Dirige cualquier queja o sugerencia directamente al profesorado , no trates de solucionarlo en el grupo.

3 - No agregues a nadie sin consultarle antes , no todos los padres/madres quieren estar en el grupo.

2 -Si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, no seas cómplice , intenta cortar esa actitud.

¿Qué límites hay que poner en estos grupos de WhatsApp?

Además, de las recomendaciones que ofrece este decálogo, es importante que no se participe en el grupo de manera exagerada, sin aportar información de interés y ser consciente de la finalidad para la que fue creado: "Tiene que ser como un tablón de anuncios, información muy valiosa. El grupo no puede ser la agenda de nuestros hijos, porque no podemos asumir como padres la responsabilidad que tienen que tener ellos como alumnos", afirma Sonia García, vicepresidenta de ANPE en 'La Hora de la 1'.

La experta cree que estos grupos se llegan a provocar tensiones, pero que con conciencia y haciendo un buen uso se pueden paliar: "No tiene que ser un solo padre el que coordine esta serie de normas. Hay que recordar que el grupo se debe gestionar con buenas palabras. No tiene que ser una medida de presión, además, si entre todos ayudamos, pues el grupo funcionará correctamente", explica García.

Otra de las situaciones que más se repiten en estos grupos es la de contestar a cosas que no representan una importancia real para el alumno. Esto provoca, dice la experta, que los mensajes relevantes pasen desapercibidos: "Cuando vas al grupo de WhatsApp y ves qué hay por cada grupo más de cien mensajes, es imposible discernir la información importante de la que no la es".

Sin embargo, si estos grupos, tan temidos por algunos padres y madres, son empleados de manera correcta, pueden llegar a ser muy útiles: "El centro educativo tiene sus canales formales de información como puede ser la página web del colegio. Pero lo que pueden tener estos grupos de WhatsApp es inmediatez. Si funciona bien es una buena herramienta, pero no hay que olvidar que hay que utilizarla bien. Entre todos los miembros del grupo hay que poner esas bases para que funcione bien", concluye Sonia García.