Miles de estudiantes se manifiestan para denunciar los "recortes" en Educación

Los estudiantes también tiene algo que decir ante esta crisis financiera que, aseguran, les afecta también directamente a ellos. Miles de estudiantes se han echado a la calle para, mientras destina "miles de millones de euros" al sistema financiero.Las protestas, protagonizadas en su mayoría por estudiantes de Secundaria, se han extendido por una treintena de ciudades en todo el país. La más multitudinarias se han registrado en Madrid, Barcelona y Andalucia.El objetivo, según los sindicatos de estudiantes convocantes, es luchar por una Educación Pública de calidad, "para que no sean los hijos de los trabajadores ni sus familias los que paguen la factura de la crisis económica"."Nos parecey capitalistas, es decir, a los responsables de la crisis económica, mientras recortan el dinero destinado a la educación o a la sanidad pública", aseguran los sindicatos convocantes de esta huelga.La protesta, organizada por el Sindicato de Estudiantes , cuenta con el apoyo de las Federaciones de Enseñanza de UGT CC.OO , el sindicato docente STES y la Confederación de Madres y Padres de Alumnos ( CEAPA ) y estaba dirigida a estudiantes de Secundaria, Universidad y Formación Profesional.La finalidad de esta protesta es frenar la adaptación de la universidad al Espacio Europeo de Educación Superior ( EEES ), lo que se conoce como el 'proceso de Bolonia'.También quieren evitar la reforma de la Formación Profesional y el "endurecimiento" de la nueva Selectividad que introduce el examen oral de idioma extranjero y nuevas pruebas voluntarias para acceder a las carreras universitarias más demandadas.Los estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria están llamados a una nueva jornada de huelga general el próximoEn la capital, unos, se han manifestado por el centro de la ciudad sin incidentes y bajo el grito de "Yo quiero estudiar, pero la derecha no lo ve normal" y "un bote, dos botes, tres botes, banquero el que no vote".Mientras, ense concentraban en la Plaza Nueva, según Laura Calderón, secretaria del Sindicato de Estudiantes sevillano. Las protestas también se han dejado notar en otras ciudades andaluzas: 2.500 estudiantes en Málaga, 2.000 en Granada y otros tantos en Jerez de la Frontera elevaban a casi 10.000 los manifestantes que han salido a la calle.No obstante, Laura Calderón advirtió de que el Sindicato de Estudiantes tiene "constancia" de "numerosas concentraciones" celebradas en la mañana de hoy en ciudades de tamaño medio de Andalucía, porque "muchos estudiantes no han podido desplazarse" hasta las ciudades en las que se había fijado esta convocatoria de ámbito nacional.En, según la Guardia Urbana, se han manifestado por el centro de la ciudad condal en defensa de la educación pública. "La LEC es una ley de privatización", ha afirmado Santo.Santo ha arremetido además contra el proceso de Bolonia por considerar que endurecerá el acceso a la universidad. Para Aniol Santo, el Plan de Bolonia es un camino hacia una universidad pública elitista, mientras que la propuesta de reforma de la FP está dirigida a "cargársela más que a dignificarla".En Galicia, la protesta ha recorrido Ferrol, Vigo, Pontevedra, A Coruña y, la más numerosa,. Manuel Andión, portavoz del sindicato de Estudiantes en Galicia, explicó que los estudiantes se oponen a la implantación del Plan Bolonia, ya que "bancos y empresas invertirán en la universidad y, por tanto, carreras que no sean rentables acabarán siendo eliminadas".Asimismo, el plan supone "la división" de las licenciaturas actuales en grados, que según Andión "serán una generalización de los contenidos", y en postgrados, para los que "los estudiantes necesitarán pedir créditos a los bancos y se hipotecarán antes de empezar a trabajar". Así, los estudiantes profirieron gritos ante la sede de la Fundación Caixa Galicia en Compostela por esta razón.