Un mensaje de Telegram afirma que en España ha comenzado la vacunación masiva contra el virus de la viruela del mono. No es cierto. Hasta la fecha, las autoridades sólo recomiendan la vacunación a “personas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo” y a personal sanitario que tenga contacto con ellas. Una campaña de vacunación masiva tampoco es posible dada la cantidad de unidades de vacunas disponibles.

En un mensaje de Telegram publicado el 11 de agosto podemos leer: “España empieza la vacunación masiva contra la viruela del mono”. Esa misma idea reproduce otro usuario en Twitter que además añade comentarios ofensivos contra el colectivo homosexual. Ambas publicaciones utilizan como imagen principal una fotografía dónde podemos ver una cola de personas en una zona al aire libre. Tanto el mensaje como la foto son un bulo.

¿Se está vacunando masivamente a la población española contra la viruela del mono?

No. El virólogo José Antonio López Guerrero asegura que “no se ha planteado ni creo que se plantee porque no es operativo una vacunación masiva”. Para que esto ocurra, señala Guerrero, tiene que "mutar el virus y pasar a ser más virulento y que se empiece a expandir, por ejemplo, a través de los aerosoles”, pero insiste en que “no se espera que esto suceda porque este virus tiene un comportamiento diferente a los virus ARN”, como es el caso del coronavirus.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron priorizar las primeras dosis que han ido llegando a España para “personas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo, fundamentalmente pero no exclusivamente GBHSH (Gays, Bisexuales y Hombres que tienen sexo con Hombres)” (pág. 3). También se recomienda para el personal sanitario que tenga contacto con ellas. Así mismo, también se recomienda la inoculación a los contactos estrechos de casos confirmados, sobre todo aquellos con alto riesgo de enfermedad grave como niños, embarazadas o personas inmunodeprimidas.