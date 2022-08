Un joven se libra de la cárcel tras intentar violar a su exnovia con un curso de educación sexual y el pago de 5.000 euros. El agresor deberá pagar las costas judiciales, tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la víctima y permanecerá cinco años en libertad vigilada.

Así consta en el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Murcia que considera al procesado "autor responsable criminalmente" de un delito de agresión sexual, delito de malos tratos y delito de amenazas.

El joven reconoció los hechos durante el juicio oral y como explica la sentencia, contaba con antecedentes penales por un delito de lesiones dentro del ámbito de violencia machista.

El escrito sostiene que el 17 de septiembre de 2020, I. se dirigió al domicilio de su expareja. Una vez en el interior vio que la víctima se encontraba en compañía de un compañero de clase y "se abalanzó contra el mismo y comenzó a propinarle patadas y puñetazos".

La joven intentó librarse de su agresor mientras el "con ánimo de amedrentarla" le profería expresiones como "puta, te voy a joder la vida, hija de puta, no vas a ser nadie".

Consideran que no "se puede deducir reiteración delictiva"

Pese a considerar probados todos los hechos, la sala ha acordado "conceder al penado el beneficio de la suspensión de la pena de prisión impuesta en la presente (dos años de prisión)" a cambio de cinco años de libertad vigilada, un curso de educación sexual, y de deber abonar a la víctima en concepto de responsabilidad civil de 5.000 euros.

Entienden que I. merece no entrar a la cárcel, pues "no constan datos relevantes de los que se puede deducir peligro de reiteración delictiva, por no tratarse de reo primario".

En apenas una semana, tres casos de agresiones a mujeres han finalizado con acuerdos similares que permiten al condenado eludir la cárcel. Las asociaciones de mujeres consideran que estas sentencias pueden desanimar a las víctimas a denunciar.

La jueza Concha Roig, de Jueces por la Democracia, ha explicado a RTVE que "es legal, lo único que en el sentir de las personas aparece como una solución que no es justa".

@@MEDIA[6663890,IMAGEN]

Por su parte, desde la asociación Mujeres Progresistas indican que "necesitamos sentencias ejemplarizantes que promuevan la conciencia social, la gravedad de estos delitos que genere una sensación en las mujeres de que pueden recurrir a la justicia".