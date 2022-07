Según la plataforma PowerOutage.us, este viernes había 24.157 hogares y negocios en Kentucky sin suministro de energía eléctrica y otros 6.789 en la misma situación en Virginia.

Jerry Stacy, director de Gestión de Emergencias en el Condado Perry, en el este de Kentucky, ha descrito las inundaciones como "un acontecimiento catastrófico". "Hay inundaciones repentinas y aluviones casi en todas partes", ha señalado Stacy.

Los pronósticos para el próximo fin de semana anticipan nuevas crecidas el sábado en algunas zonas del estado, y las inundaciones y los deslaves "seguirán siendo una preocupación debido a la saturación de los terrenos", ha hecho saber el gobernador en su cuenta de Twitter.

“Central and Eastern Kentucky remain in a flood watch today. While rain totals are not expected to be as high, flooding still remains a concern due to saturated grounds. Please stay safe and alert, Kentucky. https://t.co/C9HvaCMX1P“