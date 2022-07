El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha condenado también las ejecuciones y ha urgido a la comunidad internacional a actuar de forma "contundente".

“I'm devastated by news that former parliamentarian Zeyar Thaw and longtime activist Ko Jimmy were executed with two others today. UN Member States must honor their lives by making this depraved act a turning point for the world's response to this crisis. My statement attached. pic.twitter.com/zhdBxFDXoo“