Italia se ha sumido en una profunda crisis política, en un momento de máxima incertidumbre en Europa, con la dimisión de Mario Draghi como primer ministro. El presidente, Sergio Mattarella, ha convocado elecciones para el 25 de septiembre que pueden dar como resultado un gobierno de derecha y extrema derecha que deberá aprobar unos presupuestos contra reloj y que podría cambiar la postura de Italia ante la guerra en Ucrania. Las ondas de la crisis pueden incluso hacer peligrar la estabilidad del euro, en un contexto de inflación y tensión energética.

Estas son algunas de las claves de la última crisis política italiana.

"Tampoco los demás partidos están listos para ir a las urnas, nadie quería el adelanto aparte de Hermanos de Italia ", añade Paone, que percibe que la sociedad italiana "está cansada" . "Se respira hastío. Es el tercer gobierno que se quema en el Parlamento desde las elecciones de 2018 . Hace cuatro años, ese sentimiento se convirtió en un voto de protesta que covirtió al M5S en primera fuerza. Ahora no sabemos cómo se puede canalizar". La periodista no descarta que aumente la abstención.

Repercusiones para geopolítica europea

La sustitución del Ejecutivo de Draghi por uno en el que estén los líderes de la Liga y Forza Italia puede tener consecuencias para la posición de Italia en la UE y su postura frente a la guerra de Ucrania.

"Draghi en estos meses ha permitido a Italia recuperar cierta influencia en el ámbito europeo, en un momento muy complicado para el continente", considera Mariangela Paone, que pone como ejemplo el viaje a Kiev junto a los presidentes de Francia y Alemania.

"Pero en los últimos años, Italia, país fundador de la UE, ha sido atravesada por una ola de populismo que ha debilitado el perfil europeo del país. La presencia de Draghi habían reforzado el europeismo, habrá que ver qué pasa ahora", añade la periodista.

"El primer ministro estaba totalmente alineado por la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Era un actor muy valioso para la Alianza Atlántica", afirma, por su parte, Matteo Giardello.

El entusiasmo de Draghi al apoyar a Ucrania, sin embargo, no era compartido por todas las fuerzas del Parlamento ni por toda la opinión pública. La negativa del M5S a armar a Kiev ha sido uno de los motivos de desencuentro en el Gobierno, mientras las encuestas muestran que los italianos están divididos por la mitad a la hora de culpar de la guerra a Moscú o a Occidente.

La vuelta al poder de Salvini y Berlusconi puede acarrear un acercamiento de Italia a Rusia. La Liga se hermanó con Rusia Unida, el partido de Vladímir Putin. Al inicio de la guerra, muchos recordaron la imagen de Salvini en Moscú, con una camiseta con la efigie de Putin.

Y Berlusconi es un viejo amigo y aliado del presidente ruso, con el que firmó acuerdos de cooperación económica y energética, como el del gasoducto South Stream, que debía llevar gas ruso a Italia a través del Mar Negro. El proyecto fue abandonado en 2014, pero aun así Italia tiene una alta dependencia del gas ruso (hasta un 40 % de su suministro).

"No creo que Rusia haya jugado un papel en esta crisis, ni que la crisis se deba a la política exterior y al conflicto ruso-ucraniano - explica a Reuters Giovanni Orsina, profesor de Historia en la Universidad Internacional Libre Guido Carli de Roma - Lo que ha entrado en juego son principalmente intereses y cálculos electorales".

“Italia no tiene otra alternativa que ser un miembro leal de la Alianza Atlántica“

No obstante, la marcha de Draghi puede debilitar la posición italiana, concede Orsina, pues Berlusconi y Salvini seguramente serán más "suaves" frente a Putin. "Dicho esto, no veo que Italia tenga otra alternativa que ser un miembro leal de la Alianza Atlántica, y no veo ninguna otra posibilidad para un futuro gobierno de derecha. Podemos esperar que el tono retórico sea, digamos, más blando comparado con el de Draghi, pero no espero grandes cambios en política exterior. No creo que el país tenga espacio de maniobra en eso, quien quiera que gobierne".

Los Hermanos de Italia son uno de los pocos partidos que siempre han estado a favor de enviar armas a Kiev, y Giorgia Meloni se ha apresurado a mostrar su compromiso con Ucrania. "Siempre hemos defendido y apoyado la causa ucraniana - ha declarado en la RAI- no solo porque creemos en ella, sino también porque Italia no puede arriesgarse a ser el eslabón débil en la alianza occidental. Occidente tiene que saber que pueden contar con nosotros, no toleraré ninguna ambigüedad en este punto".