El final de la batalla de Mosul, al norte de Irak, cumple cinco años este domingo. La derrota del Estado Islámico a manos de las autoridades iraquíes puso fin a una de las contiendas urbanas más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial, que había empezado nueve meses antes con la intención de expulsar a los terroristas tres años después de que se hicieran con el control de la localidad.

El conflicto armado dejó miles de ciudadanos heridos o muertos y más de un millón de desplazados. "Hasta el día de hoy, oigo los sonidos de los cohetes y las explosiones, aunque solo estén en mi mente. Tengo recuerdos que nunca olvidaré", explica Rahma Dhahir, traductora en el hospital de Nablus, gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF), en el oeste de Mosul.

La crudeza de la guerra obligó a abandonar la ciudad a personas que en su vida se habían imaginado renunciar a su hogar: "No huimos de nuestra casa en el oeste de Mosul porque era nuestro hogar. Era como si estuviéramos (atrapados) entre la espada y la pared, siendo una las dificultades que atravesábamos y la otra la guerra en curso", describe Hanan Arif, empleada de MSF en el hospital Al-Wahda, al este de la ciudad.

"Estábamos en medio del campo de batalla. Tener a tus hijos delante de nuestros ojos todos los días, sabiendo que podían morir en cualquier momento, era desgarrador. Pero soy una persona fuerte, tenía que serlo por mi familia, no podía dejar que vieran que tenía miedo", relata.

"El día que huimos, salimos de nuestra casa caminando desde el oeste de Mosul a través del puente hacia el estel. A medio camino del puente, me detuve y miré hacia atrás, hacia Mosul Occidental. La escena de humo y destrucción me rompió el corazón. Era doloroso ver a Mosul así, muriendo delante de nuestros ojos. Pero ahora Mosul ha vuelto y está cada vez mejor", asegura Arif.

"Parecía una ciudad fantasma"

Mosul ha pasado de ser una ciudad de destrucción y abandono, a un lugar de reconstrucción y reencuentros. Sahir Dawood, promotor de salud de MSF en el hospital de Nablus, huyó de la ciudad para terminar sus estudios. Durante cuatro meses tuvo muy poco contacto con su familia, pero finalmente se reunieron en los campos de Qayyarah, situados a unos 60 kilómetros al sur.

"Mosul ha visto cambios radicales en los últimos cinco años. La primera vez que volví a la ciudad, justo después del final de la batalla, parecía una ciudad fantasma. Miraba a mi derecha, a mi izquierda, y lo único que veía eran escombros, edificios destruidos y calles vacías, con algunas personas agotadas aquí y allá. Pero ahora, cuando voy por la ciudad, veo a la gente trabajando y saliendo. Veo edificios en pie, farolas iluminadas durante la noche. Las cosas están mejorando paso a paso", relata.

“Mosul es como una flor que no se regó durante un tiempo y empezó a marchitarse“

"Lo que ha vivido Mosul no es sencillo. No creo que ninguna otra ciudad lo haya experimentado y volver a la misma vida que antes de la guerra necesita mucho tiempo, porque no hay una solución mágica que lo arregle todo rápidamente". Para remarcar esta idea, Dawood hace una metáfora: "Mosul es como una flor que no se regó durante un tiempo y empezó a marchitarse. Pero, afortunadamente, Mosul no murió. Se volvió a regar y la flor se está recuperando. Mosul está ahora lista para florecer".