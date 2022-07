El horror vivido en Mariúpol

Galina Binat viajó el 19 de febrero de Toledo, donde reside desde hace veinte años, a Mariúpol, la ciudad en la que nació, creció, estudió Medicina y en la que residían sus padres y su hermana. Fue a cuidar a su padre, convaleciente de varias operaciones, y a su madre, que se encontraba con movilidad reducida.

Cinco días después de llegar a Mariúpol estalló la guerra en Ucrania. Los primeros bombardeos en la ciudad alcanzaron su barrio y el edificio en el que vivían sus padres. “Estalla la guerra y una tremenda ola de bombardeo me golpea contra la puerta y me deja en el suelo. Tenía dos personas inválidas y las tenía en mis brazos. Tenía que tomar decisiones y hacerlo rápidamente”, nos cuenta Galina.

Por eso salió, en medio de los bombardeos, a pedir ayuda en varias ocasiones. Consiguió llegar al hospital, ya tomado por las tropas rusas, en el que años atrás había trabajado como ginecóloga. Colaboró como voluntaria pero cuando vieron que tenía la doble nacionalidad, española y ucraniana, sospecharon que podía ser una espía y la detuvieron. “Dos policías me pusieron vendas sobre los ojos, sobre la boca y la nariz y me llevaron, después de unos interrogatorios, a una celda”, detalla.

Aquello parecía una película de terror , relata Galina. “Se quemó lo más valioso que teníamos allí, nuestros recuerdos, nuestras fotos... Intenté sacarlos pero estaba ardiendo todo con tanta fuerza que no fue posible. Prácticamente pude sacar de las llamas a mi padre con vida”. Y por él se quedó allí hasta el final. Pudo ser evacuada de Mariúpol pero no quiso dejar allí a su padre, quiso salvarlo.

Detenida en Mariúpol

Empezó así un peregrinar por varios lugares habilitados como cárceles donde estuvo retenida y en condiciones insalubres. Galina llegó a sentirse muy débil, estaba deshidratada, con fiebre, con agua y comida limitadas y casi sin poder mantenerse en pie ni hablar. Estaba hacinada, junto a otras presas de Mariúpol, en un espacio muy reducido, de unos de 35-40 metros cuadrados. Casi no tenía espacio ni para poder estirar las piernas ni ponerse de pie.

Destruyeron su documentación y la amenazaban continuamente con la idea de que no lograría salir viva de allí… Además, las agresiones, durante este tiempo, fueron constantes. “Me pegaron en los hombros, la cabeza, las piernas, me llegaron a romper dos costillas. Me hicieron torturas más graves, me pusieron los cables de electricidad en brazos y pies… Fue el momento en el que más llegué a temer por mi vida”.