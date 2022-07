La princesa Leonor y la infanta Sofía han recorrido este domingo el Museo Dalí de Figueres, en Girona, uno de los emblemas de la cultura catalana, en su primer viaje oficial a la provincia. Asimismo, Leonor de Borbón se ha reunido con jóvenes que participan en programas de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), de la que es presidenta de honor. La princesa de Asturias ha sido recibida a su llegada al museo con concentraciones de apoyo de asociaciones constitucionalistas, y también algunas de rechazo por parte de un grupo de independentistas.

Junto a Leonor y Sofía han estado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay. No la alcaldesa de ERC, Agnès Lladó, que ha rechazado acudir a través de un tuit: "A mí no me representan", ha asegurado. Tampoco ha comparecido ningún representante de la Generalitat.

La Princesa Leonor (2i) y la Infanta Sofía (2d) saludan a su llegada al teatro museo Dalí de Figueres, Glòria Sánchez / Europa Press

En los alrededores del museo, se han congregado grupos a favor y en contra de la presencia de la princesa separados por el amplio cordón de seguridad desplegado por los Mossos d’Esquadra y la Policía Local.

Cerca de 200 personas convocadas por asociaciones que apoyan a la Corona han exhibido una pancarta con el lema “El futuro es Leonor” y han ondeado banderas de España que también colgaban de los balcones.

“Queremos que se sienta a gusto y que sea bien recibida. Nuestro deseo es que se normalice todo”, ha manifestado a EFE la vicepresidenta de Convivencia Cívica Catalana, Paula Cordera.

En el otro extremo, se ha concentrado un grupo de independentistas, secundados por formaciones como la CUP, que ha pitado a la princesa y le han gritado consignas como “Fuera los Borbones”, “No nos representan”, “Somos república” y “Felipe VI, pide perdón”.