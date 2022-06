Tha vuelve al cómic con 'Capucha Blanca', una reinterpretación de Caperucita con guion de Óscar Martín

Tha (August Tharrats) es uno de los grandes historietistas e ilustradores españoles gracias a obras inolvidables como Fort Baby, Qué gente!, Absurdus delirium o la mítica sección La Habichuela que realizó para el TBO junto al colectivo Quatricomía. Tras más de dos décadas alejado del cómic, vuelve a las viñetas con Capucha Blanca, con guion de otro grande de los tebeos: Oscar Martín (Solo). Un proyecto que se hará realidad a finales de 2023 gracias al un crowfunding.

Y lo primero es preguntar a Tha (Barcelona, 1956), por qué ha decidido volver a los cómics: “Hace veinte años que no dibujaba comics, pero siempre me ha gustado utilizar el dibujo para contar historias. Por eso, cuando Óscar Martin me ofreció la posibilidad de dibujar un guion suyo le dije inmediatamente que sí”.

“Tanto si hago cómic como ilustración, el dibujo siempre está en función de una historia. Para mí la gracia del cómic es que puedo dibujar secuencias” –añade el dibujante-.

Viñeta de 'Capucha Blanca'

Un adolescente víctima de una familia desestructurada Capucha Blanca parte de un guion que Óscar Martín (Barcelona, 1962) escribió hace años, pero que no ha tenido tiempo de dibujar. Narra la historia de un adolescente sin amor víctima de una familia desestructurada. Su vida es monótona y vacía hasta que un lobo se cruza en su camino. Un lobo perseguido por hombres, acorralado, hambriento y herido. Capucha Blanca cuida sus heridas y, al tiempo, va cerrando las suyas reconciliándose con el mundo y con ella misma, inesperadamente se enamora del lobo. Después de eso, ella hará lo imposible por mantener al lobo a su lado y él aprovecha esa circunstancia para explotar sentimentalmente a la chica. En cuanto a su visión del clásico personaje del cuento de Charles Perrault, Tha nos comenta: “Nuestra versión de caperucita es la de un adolescente de 17 años. De ahí que se llame Capucha y no capuchita. Un día paseando por el bosque, se encuentra con un lobo herido. A partir de ahí se entabla una amistad y relación complejas”. “Para descubrir el porqué de que esa capucha sea blanca, habrá que leer el libro” –añade el autor-. Tha nos cuenta qué le interesó de esta historia: “Que es un enfoque original del cuento clásico y que nos lleva a otra historia muy actual”. Viñetas de 'Capucha Blanca'

“Mi relación con Óscar es de mutuo respeto” En cuanto a su colaboración con Óscar Martín, Tha destaca: “Nuestra relación es de admiración y respeto mutuo. El escribe con total libertad y yo hago lo mismo con el dibujo”. Preguntamos a Tha si Óscar le ha pasado bocetos o material gráfico para realizar el cómic: “No hay bocetos en el guion. He visto 6 o 7 imágenes suyas que hizo para su proyecto inicial, pero he preferido dar mi punto de vista, ya que son estilos muy diferentes”. Bocetos de Óscar Martín para el proyecto original

“El humor forma parte de mi personalidad” Cuando pensamos en Tha siempre recordamos el humor absurdo de obras como La Habichuela, Absurdus Delirum, Qué gente!. “El humor es fundamental en mi obra –confiesa Tha-. Incluso diría que forma parte de mi personalidad. Pero no es el caso de Capucha Blanca, que va por otro camino”. Tha siempre ha destacado por su maestría en el uso del color. Le preguntamos qué importancia tiene para él: “El color es fundamental en mi obra. Es un lenguaje. Aunque me encantan dibujos en puro blanco y negro si están bien compensados. O trabajar con grises...” “El color de Capucha Blanca es como siempre en mi caso, con acuarela –añade-. Color directo sobre el original. La gama cromática ira cambiado, ya que la historia se desarrolla en las cuatro estaciones del año”. Preguntamos a Tha cómo cree que ha cambiado el cómic español en estos 20 años que no ha publicado: “Ha cambiado en estilos de dibujo y narrativos y formatos. La consolidación del Manga... Lo que más echo a faltar son las revistas, que hacían que el mercado estuviera vivo, al ser semanales o mensuales”. Viñeta de 'Capucha Blanca'

Una edición muy cuidada Cuando esté terminada, Capucha Blanca constará de unas 96 páginas a color, y estará encuadernada en tapa dura y acabados de alta calidad. “Es un libro para el gran público, pero va a ser una edición muy cuidada, hecha con cariño, que es como trabajamos Ediciones Ominiky y yo”. “Del diseño se ocupa básicamente Diana Linares, que tiene una sensibilidad enorme para ello”- añade-. Viñeta de 'Capucha Blanca'