El matrimonio homosexual retrocede en Japón: un tribunal reconoce la ilegalidad de estas uniones

El Tribunal del Distrito de Osaka ha declarado este lunes que la postura del Gobierno japonés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo no es inconstitucional. "No permitir el matrimonio de personas del mismo sexo no viola la Constitución", ha reflejado la sentencia.

El matrimonio entre personas homosexuales sigue sin estar reconocido en Japón y la resolución supone un nuevo revés al reconocimiento de estas uniones en el país. El fallo también ha desestimado una solicitud por parte de tres parejas de la región de Kansai, que reclamaban una compensación económica al Gobierno japonés por actuar de forma inconstitucional.

Los japoneses reclaman sus derechos Los demandantes han solicitado al Gobierno de Japón más de un millón de yenes por persona -unos 7,000 euros- a modo de indemnización por incumplir el artículo 14 de la Constitución japonesa, que recoge la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la no discriminación en las relaciones políticas o sociales, por razones de raza, credo, sexo, condición social u origen. Los demandantes denunciaban que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, los principios constitucionales nipones. El matrimonio homosexual ya es legal en la mayoría de países del Lejano Oriente. 00.50 min Boletines RNE - Taiwán, el primer país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual - escuchar ahora Las parejas habrían solicitado registrarse como matrimonios, pero el Ejecutivo japonés rechazó dicha demanda bajo el argumento de que las uniones entre personas del mismo sexo no tienen estatus legal en el país. Los ciudadanos han presentado la demanda contra el Ejecutivo japonés porque, según han explicado, no registrarse como matrimonios acarrea una serie de discriminaciones en el día a día de las personas homosexuales en Japón y no protege sus derechos como ciudadanos.

Los tribunales del país difieren El tribunal de Osaka, al oeste del país, señaló este lunes que la Carta Magna nipona no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo con base en el artículo 24, que define el matrimonio "basado únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos". En este sentido, el juzgado entiente que el matrimonio sólo puede ser entre un varón y una mujer y rechaza la compensación económica. La resolución es ligeramente distinta a aquella que se dió a conocer en marzo de 2021, cuando el Tribunal del Distrito de Sapporo, al norte del país, declaró como inconstitucional la postura del Ejecutivo de no reconocer legalmente las uniones homosexuales. El auto definía esta medida como "un trato discriminatorio sin base racional". Sin embargo, pese a reconocer la inconstitucionalidad de esa interpretación, el tribunal de Sapporo también rechazó la petición de indemnización que los demandantes pidieron entonces al Estado por el daño psicológico que suponía no ser reconocidos legalmente.