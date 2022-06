El músico y compositor Paul McCartney, una de las grandes leyendas de la historia del pop, cumple este sábado 80 años en plena forma y sin mostrar signos de agotamiento en su brillante carrera, en la que ha conseguido conjugar el legado de The Beatles con sus composiciones en solitario.

Con su eterna cara de niño y su espíritu juvenil, 'Macca' se convierte en octogenario en medio de una frenética actividad. El jueves finalizó 'Got Back', la gira de estadios que le ha llevado durante mes y medio por 16 ciudades de Estados Unidos con enorme éxito de público.

Para celebrar el cierre de la gira y la cercanía de la onomástica, estrellas como Bon Jovi o Bruce Springsteen se subieron al escenario del MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos) para desear un cumpleaños feliz al excomponente de The Beatles en presencia de más de 50.000 espectadores.

Y dentro de unos días se convertirá en el cabeza de cartel de mayor edad en el festival británico de Glastonbury, en el que compartirá honores con artistas como Billie Eislih, Kendrick Lamar o uno de sus grandes seguidores, Noel Gallagher, del grupo Oasis.

Lejos de sentirse el jubilado que imaginó cuando compuso 'When I'm sixty-four' en 1967 -entonces solo contaba con 25 años-, McCartney únicamente se ha visto alejado de los escenarios durante la pandemia de la COVID-19, cuando se retiró con su familia a un granja en el sureste de Inglaterra.

Aún así, aprovechó el tiempo para grabar McCartney III, un disco con nuevas composiciones que alcanzó el número uno en las listas británicas -su primero en 31 años- y que regrabaría poco después con el respaldo de varios artistas como Beck, Damon Albarn, Josh Homme o el actor Idris Elba.

Además, en los últimos meses han visto la luz diversos proyectos: como Letras, un monumental repaso a los textos de sus canciones; también un libro de recetas veganas con sus hijas Mary y Stella; un cuento infantil inspirado en su vivencias; así como los documentales 3, 2, 1... McCartney y The Beatles: Get Back, demostrando que, por mucho tiempo que pase, todo lo relacionado con The Beatles o sus excomponentes tiene un enorme interés.

Un éxito para la historia

James Paul McCartney nació en Liverpool el 18 de junio de 1942 en el seno de una familia modesta: su padre era vendedor de algodón y su madre, una enfermera de obstetricia que falleció cuando el músico tenía 14 años a causa de las complicaciones por una masectomía, una circunstancia que se vio reflejada en algunas de sus composiciones.

Por ejemplo, en "Let it be", una de sus canciones más famosas que, según explicaría años después, surgió tras un sueño con su madre en el que esta le tranquilizaba y decía: 'Todo irá bien. Déjalo estar'.

En 1957 conoció a John Lennon, que le invitó a formar parte de The Quarrymen, un encuentro fundamental para la historia del pop. Pronto se convirtieron en The Beatles y, junto a George Harrison y Ringo Starr, protagonizaron la más exitosa de las carreras musicales, despertando la histeria colectiva en los cinco continentes.

Desde su primer sencillo, "Love me do" (1962) hasta su separación en 1970, The Beatles no solo vendieron millones de discos y alcanzaron altísimas cotas de brillantez en su música, sino que se convirtieron en símbolos de la juventud de los años sesenta, influyendo en el pensamiento y la moda de toda una generación. Una influencia que, en muchos aspectos, perdura en la actualidad, seis décadas después de sus inicios.

Tras la traumática separación de la banda, Paul McCartney publicó varios discos en solitario y formó The Wings junto a su esposa, Linda Eastman, banda con la que grabó temas tan importantes como Live and let die, Band on the run o My love, y que disolvió a finales de los setenta para retomar sus grabaciones y conciertos en solitario.

También hizo incursiones en la música clásica, así como en la pintura y la escultura. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, incluidos 18 premios Grammy, y fue nombrado en 1997 caballero por la reina Isabel II de Inglaterra.

Aunque también ha tenido que afrontar momentos complicados, como su arresto por posesión de drogas en Japón en 1980; el fallecimiento de su esposa Linda en 1998 a causa de un cáncer; su polémico divorcio en 2009 de la británica Heather Mills; o el asesinato el 8 de diciembre de 1980 de su compañero y amigo John Lennon, para quien escribió el tema "Here today" tras su muerte.

De los cuatro miembros de The Beatles solo sobreviven McCartney y Ringo Starr, que a sus 81 años sigue actuando e interpretando temas de su antigua banda. Pero sin duda es Paul el que conserva vivo el legado de 'The Fab Four', algo evidente en cualquiera de sus conciertos, en los que no faltan clásicos como "Can't buy my love", "Get back", "Let it be", "Yesterday" o "Hey Jude".

Canciones que fueron símbolo para la juventud de los años sesenta y que hoy en día siguen ocupando un lugar central en el repertorio de los conciertos del incombustible Paul McCartney.