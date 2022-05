La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que no ha existido "una negociación, un acuerdo con el Gobierno" para la votación de la ley audiovisual, que ha salido adelante con la abstención de su partido y de Unidas Podemos. El sentido" de su abstención, ha dicho, es "evitar una sanción" por el "apercibimiento" de Europa al no haber hecho una transposición de la directiva. "No es una ley que compartamos", insiste la portavoz parlamentaria del PP.

La votación de esta ley "demuestra la grandísima debilidad" de este Gobierno, que Sánchez se está quedando "solo y desorientado" ha señalado Gamarra en Las Mañanas de RNE, sobre el hecho de que por primera vez los socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, hayan votado diferente en la aprobación de una norma. La ley "apenas tiene 130 votos favorables y 120 son del PSOE, lo cual demuestra una debilidad enorme".

"Ni tan siguiera los dos partidos de la coalición son capaces de apoyar una ley del Gobierno [...] se están quedando solos", ha señalado Gamarra, que ha dejado claro el rechazo de su partido, que ha "enmendado en profundidad" dicha ley.