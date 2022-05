26:24

El Gobierno ha salvado la Ley General de Comunicación Audiovisual gracias a la abstención en el último minuto del PP. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, asegura, en Las Mañanas de RNE, que esa abstención no supone ningún acuerdo ni negociación con el Gobierno y explica que el sentido de esa decisión es “evitar una sanción millonaria, pero no es una ley que nosotros compartamos y que consideramos que no es la que España necesita.”

En relación con las comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el espionaje con ‘Pegasus’, Cuca Gamarra considera que el presidente del Gobierno “no ha sabido defender a los servicios de inteligencia, sino que ha entregado la cabeza de quien ha dirigido hasta hace escasamente unas semanas los servicios de inteligencia por exigencias de sus socios independentistas.” Y añade, que faltan por explicar muchas cuestiones. Sobre la nueva Ley de Secretos Oficiales y la reforma de la Ley de control del CNI que anunció ayer Pedro Sánchez, Cuca Gamarra insiste en que responden a una justificación para no dar explicaciones porque “hemos estado en el Gobierno, y sabemos que se informa al presidente de todas las acciones en las que está trabajando el CNI”, asegura.

Sobre las conversaciones que se han difundido de Villarejo y Cospedal, Cuca Gamarra manifiesta que corresponden al pasado y en relación a las palabras de García-Gallardo a la procuradora Noelia Frutos, considera que "los exabruptos no son la mejor manera de hacer política" y que cada uno "es responsable de sus palabras."