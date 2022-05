El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “mentir” y "engañar" sobre el espionaje de Pegasus y el papel del CNI y le ha pedido que aclare si “está comprometida la seguridad de España”: “Lo que no sabemos es si el espionaje a Sánchez conlleva dificultades para que mantenga una posición de independencia y autonomía como jefe del Estado de España”.

En una entrevista en RNE, el líder ‘popular’ ha asegurado que “es muy difícil sentirse seguro en nuestro país con la política de seguridad del Gobierno actual”.

Feijóo ha exigido a Sánchez a que “comparezca de manera inmediata” en el Congreso y antes de "irse a Cataluña para entregar la carta de bienvenida” al presidente catalán, Pere Aragonès, “mostrando la cabeza de la directora del CNI”. Se ha referido al cese de Paz Esteban y a la reunión que Sánchez y Aragonès tienen pendiente para esclarecer el caso Pegasus tras la escalada de tensión entre ambos gobiernos por el espionaje al independentismo. Y es que, ha incidido, sería "una falta de rigor y una falta a la dignidad” del Parlamento que vaya a "dar cuenta" antes a los independentistas y socios parlamentarios.

Feijóo ha criticado que Gobierno “haya dicho que la seguridad de los móviles” del presidente y de los ministros “corresponde al Ministerio de la Presidencia” y, aún así, haya cesado a la anterior directora del CNI (organismo que depende de Defensa), Paz Esteban. Un cese que el propio Sánchez justificó el pasado miércoles Sánchez en el Congreso al asegurar que "es evidente que hubo un fallo en la seguridad". “¿Por qué nos engaña”?, ha preguntado.

El ‘popular’ ha enumerado una serie de preguntas aclarar si el presidente “cumplió los protocolos” para la revisión de su teléfono, si se ha espiado el terminal público o privado de Sánchez y por qué en la Comisión de Secretos Oficiales no se dio cuentas, ha dicho, del espionaje al Ejecutivo. También, si la información sustraída “puede llevar a un debilitamiento del presidente en sus relaciones internacionales” y si el espionaje “tiene que ver” con Marruecos y con el “cambio de posición histórica” del Gobierno sobre el Sáhara.

Feijóo ha ligado la polémica en el Gobierno sobre las bajas menstruales que contempla el borrador de la ley del aborto con un interés por "cambiar la conversación" del Espionaje Pegasus. Con todo, Feijóo ha asegurado que el Ejecutivo "está dando tumbos y acreditando que es un Gobierno extenuado, sin socios y con una tensión interna enorme".

Feijóo, sobre las bajas por la regla: "Un médico sabe en qué casos está indicada una baja y cuándo no"

Asegura que Sánchez prefiere pactar con los independentistas que con el PP

El líder del PP, que ha reivindicado a su formación como un partido de Estado en varios momentos, ha defendido el apoyo que dieron los ‘populares’ al Ejecutivo este jueves para salvar la tramitación de la ley de Seguridad Nacional del Gobierno de los vetos y el “chantaje” del independentismo catalán y del rechazo de los socios parlamentarios de Sánchez.

También ha asegurado que, si llega al Congreso el tope al precio del gas que aprueba este viernes el Consejo de Ministros, lo estudiará, valorará y apoyará si está de acuerdo.

Sin embargo, ha lamentado que, “siempre que puede elegir”, Sánchez prefiere “llegar a acuerdos con los independentistas y no con el partido alternativo de Gobierno”.

El líder del Partido Popular ha asegurado que su partido ha “intentado tender la mano” en asuntos de Estado, pero el Gobierno “no lo está poniendo fácil”, por ejemplo, cuando Sánchez dice que el PP “es un partido de mangantes”, como hizo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados: “Comprenderá que muchos no entienden que el presidente descalifique al PP y, sin embargo, el Partido Popular ayer evite una enmienda a la totalidad de los independentistas”. Aún así, ha defendido: "No hemos apoyado a un Gobierno sino al Estado” y el PP entró "al rescate" no del Ejecutivo, sino "del país".

“Creo que sé gobernar mejor que hacer oposición porque lo he hecho más tiempo”, ha declarado al principio de la entrevista, en la que ha asegurado que lo que le gusta es “hacer una alternativa al Gobierno”: “Es evidente que nuestra labor constitucional es hacer oposición, pero hay tantos partidos que sobra oposición y falta alternativa”.