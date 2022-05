El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "una caricatura de presidente de Gobierno" que está "superado por los acontecimientos" y ha asegurado que ha convertido "un problema con sus socios en una crisis de Estado" al "rendirse" ante las exigencias del independentismo.

El líder de los 'populares' ha elevado el tono contra el presidente del Gobierno a raíz de la destitución por parte del Ejecutivo de la ya exdirectora del CNI Paz Esteban, que estaba en el punto de mira de los socios de Sánchez por el espionaje mediante Pegasus al independentismo.

En una rueda de prensa desde Santiago, en la que ha denunciado que España vive una "crisis" institucional y de seguridad, ha dado respuesta a las críticas que Sánchez ha promulgado a la corrupción y a los "mangantes" del PP este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde Feijóo no tiene escaño.

Una respuesta, ha dicho, que "huye del nerviosismo, la descalificación y la pataleta" de Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento y le ha acusado de ser el primer presidente que usa la pertenencia al Gobierno para crear una crisis institucional con el cese "vergonzante", con "eufemismos" y "sin una sola explicación" de la directora del CNI, usada como "chivo expiatorio" para "contentar" a los independentistas.

"Ver a un presidente del Gobierno desorientado, superado por los acontecimientos y pillado en sus propias contradicciones y chantajeado una vez más por los socios independentistas es una caricatura de presidente de Gobierno y es algo que los españoles no merecemos", ha recalcado el líder de la oposición.

La destitución de Esteban, "un paso más" en una "deriva injustificable"

A su juicio, el Ejecutivo se ha "enredado en una trama propia de una serie de ciencia ficción" donde la destitución de Esteban es "un paso más" en una "deriva injustificable" que "erosiona los cimientos de la democracia" y una "operación de descrédito a las instituciones perpetrada desde las instituciones".

"El Gobierno habla de espionaje interno y de espionaje externo. Seguimos sin saber qué información se espió, del Gobierno, del móvil del presidente, y si esa información compromete la actuación del Gobierno y si compromete la independencia del presidente, y si esa información compromete la seguridad del Estado, seguimos sin ningún tipo de explicación", ha advertido.

Y ha denunciado que la "autoinmolación" del Gobierno "está dañando seriamente a España" en una "deriva" que "no puede ni debe arrastrar a nuestras instituciones" y en la que se "está acabando con la imagen internacional de nuestro país", "débil desde el punto de vista institucional y que no despierta confianza en nuestros socios". "No es justo, porque los españoles somos un pueblo cumplidor", ha recalcado.

Feijóo ha dicho que no rompe el diálogo con el Gobierno porque el PP sirve al Estado, por lo que ha reprochado a Sánchez que, pudiendo llegar a pactos con los 'populares' para asuntos de Estado, opte por "difamar" al PP ante unos socios "insaciables" que ahora quieren la destitución de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Eso sí, no ha desvelado el voto del PP al proyecto de Ley de Seguridad Nacional que debate este jueves el pleno del Congreso, aunque ha dicho que será el previsible.