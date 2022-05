El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que la propuesta del Gobierno de establecer bajas laborales por menstruaciones dolorosas incapacitantes solo busca "cambiar la conversación" de forma "infantil" tras el "lío del espionaje" de Pegasus. Considera además que deben ser los médicos y no el Ejecutivo quienes decidan al respecto porque "saben perfectamente en qué caso" están indicadas las bajas y cuándo no.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Feijóo ha respondido así preguntado sobre la polémica de las bajas que incorpora el borrador de la ley del aborto que está ultimando el Ministerio de Igualdad y que prevé ir al Consejo de Ministros el próximo martes. Una medida que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ya ha dejado claro que está "en discusión" en el seno del Ejecutivo y que pertenece solo a un "borrador" de la ley. Aún así, la medida ya ha generado debate entre quienes piensan que es el reconocimiento de un derecho para las mujeres y quien piensa que las estigmatiza.

Feijóo ha mencionado el espionaje al Gobierno, al independentismo y el cese de la directora del CNI para añadir: "Después de todo este lío y de que no aclaren nada", en este "contexto" y "automáticamente", "aparece un nuevo proyecto" en una estrategia que, ha dicho, es "muy antigua y bastante infantil" y es que "cada vez que usted tiene un problema cambia la conversación": "Y ahora, el debate es si se da o no una baja".

Las bajas, ha sentenciado, las otorgan los médicos del Sistema Nacional de Salud: "Un médico sabe perfectamente en qué caso está indicada una baja y cuándo no".

"Un periodo menstrual puede producir problemas médicos severos y entonces procederá, y en otros casos no, porque o no se producen, o porque hay tratamiento", ha proseguido. Pero ha zanjado que, "de lo que se trata" la propuesta del Gobierno, "es de intentar cambiar la actualidad cuando (ésta) no le interesa".

Feijóo ha criticado que con este asunto se haya abierto otro debate interno dentro del Ejecutivo. "Es el médico el que la da, no es la vicepresidenta segunda, en contra del criterio de la vicepresidenta primera", ha proclamado, para echar en cara al Gobierno que no se dedique a "gobernar" sino "simplemente" a "enredar".