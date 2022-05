Els jesuïtes buidaran les aules de l'històric Col·legi Monti-Sion el 2024

Les parets del Col·legi Monti-Sion són mostra fotogràfica de la història escolar del centre. Els seus edificis amb 500 anys d'història ara està en ruïna i el pas del temps ha degradat part de l'encant de les diferents estades.

"Els forjats, les parets, les bigues, les finestres, el sòtil... tot està molt deteriorat i s'ha de dur a terme una reforma a fons de tot", assegura el pare superior del Col·legi Monti-sion, Javier Montserrat.

L'església, amb necessitat de reforma

L'església del centre és una de les que més patirà la reforma. La voluntat de dur-la a terme xoca, però amb exalumnes de l'escola que han criticat el projecte i temen que tanqui les portes. Han posat en marxa una petició a través de la plataforma Change.org per fer-se sentir. Des de l'escola ho descarten i asseguren que es mantindrà l'activitat docent.

"El Col·legi no es tancarà com a centre educatiu. Aquí continuarà havent-hi actes i moviment docent. Per exemple, alumnes que estiguin a Son Moix estudiant literatura podran venir a representar una obra de teatre i l'espai es condicionarà", explica el rector.