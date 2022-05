La Generalitat ha dejado claro que la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, tras el escándalo por el espionaje a líderes independentistas a través del software Pegasus, no es "suficiente" y, entre otras medidas, ha pedido por carta a la Moncloa desclasificar documentos, además de que se personará como acusación particular en la Audiencia Nacional.

En rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido de que "esto no va de gestos" ni de "cortar cabezas", por lo que el cese de Esteban "no lo resuelve todo, no cierra el tema y quien piense así, se equivoca. No es suficiente" ni "la única respuesta necesaria al problema".

Platja ha reaccionado así a la decisión del Gobierno de nombrar a la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, como nueva directora del CNI, en sustitución de Esteban, quien el jueves pasado llevó ante la comisión de Secretos Oficiales del Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a 18 líderes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.