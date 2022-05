El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este viernes que no ofreció información de inteligencia "específica" a las fuerzas ucranianas para que atacaran el buque insignia de la Flota rusa en el mar Negro, el Moskva.

La Casa Blanca y el Pentágono han reaccionado así a las informaciones aparecidas el jueves en medios de comunicación que apuntaban que Washington suministró datos de inteligencia para ayudar a Ucrania a hundir a mediados de abril el crucero con misiles.

El canal CNN y el diario The Washington Post señalaron, citando fuentes gubernamentales estadounidenses, que EE.UU. no tuvo "aviso previo" de que Kiev fuera a atacar el emblemático navío ruso, aunque afirmaron que Washington "comparte información" marítima con Ucrania.

Preguntada al respecto este viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho a los periodistas en el avión presidencial que esas informaciones de medios "son imprecisas". "No proporcionamos a Ucrania información específica para atacar el barco, no estuvimos implicados en la decisión ucraniana de golpear la embarcación o en la operación que se llevó a cabo. No tuvimos conocimiento por anticipado de que Ucrania pretendiera atacar el barco", ha subrayado.