¿Cuántas personas han muerto en la guerra de Ucrania?

También varían las cifras que ofrecen los gobiernos de Rusia y Ucrania, así como la OTAN, sobre los soldados rusos fallecidos. Un alto funcionario de la Alianza Atlántica ha informado de que en el primer mes de guerra entre 7.000 y 15.000 miembros de las tropas rusas habrían muerto en la guerra de Ucrania, según el diario 'The Washington Post'.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que entre el 24 de febrero y el 3 de abril, Rusia ha perdido alrededor de 19.500 soldados, así como 154 aviones, 137 helicópteros y 725 tanques, entre otras muchas armas y equipos.

