Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido una respuesta firme y global al ataque ruso contra la estación de trenes de Kramatorsk que dejó al menos medio centenar de muertos.



"Todas las principales potencias del mundo ya condenaron el ataque ruso a Kramatorsk. Esperamos una respuesta global firme a este crimen de guerra", ha dicho en un videomensaje en su canal de Telegram, recogido por la agencia Unian. Ha añadido que valora el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, al tiempo que calificó de "errónea" la "suavidad" con la que algunos en Occidente siguen tratando al Estado ruso.



"Sabemos quién intenta constantemente suavizar las propuestas de sanciones. Y haremos todo lo posible para que Europa entienda finalmente que, en cualquier caso, habrá que imponer sanciones realmente sustanciales y firmes contra Rusia", ha subrayado.

Zelenski dice que las actuales sanciones "no son suficientes"

Zelenski ha insistido, además, en "aumentar la presión sobre Rusia", porque las actuales sanciones "no son suficientes", y ha declarado que "hay que imponer un embargo energético total sobre el petróleo y el gas".



"Precisamente la exportación de energía garantiza la mayor parte de los ingresos de Rusia y permite a la cúpula rusa creer en su impunidad. Permite esperar que el mundo ignore los crímenes de guerra del ejército ruso. No lo permitiremos. Todos los que en el mundo tienen valentía para oponerse a la tiranía, como los ucranianos, no lo permitirán", ha agregado.

El pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, visitaron la cudad de Bucha y Kiev, donde se reunieron con Zelenski. Allí, Von der Leyen prometió a Zelenski acelerar el examen sobre la candidatura ucraniana a la UE, mientras que Borrell anunció que las instituciones europeas iban a asignar otros 500 millones de euros para ayuda militar.