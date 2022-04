Aparecen en primer lugar dos personas uniformadas tumbadas en el suelo. Ambas están rodeadas de un charco rojo que parece sangre. Una de ellas se mueve de manera agónica y su cabeza está oculta por su propia chaqueta. En el brazo vemos el brazalete blanco que identifica a las fuerzas rusas en esta guerra. Se observa en imagen un fusil que dispara tres veces contra la persona que se mueve hasta que deja de hacerlo.

La cámara sigue su recorrido y vemos otras dos personas rodeadas por otro charco rojo. Una de ellas, también con brazalete blanco, presenta una herida grave en la cabeza y tiene las manos atadas a la espalda. Luego las imágenes muestran vehículos militares destruidos o con la V que identifica a parte de los vehículos rusos que han invadido Ucrania. También distinguimos los uniformes y los rostros de las personas que pertenecen al grupo que ha efectuado los disparos. En el hombro llevan el brazalete azul que identifica a las fuerzas ucranianas.

“A video posted online on Monday and verified by The Times appears to show Ukrainian soldiers killing captured Russian troops outside a village west of Kyiv on or around March 30, as the Russians were withdrawing. I'll thread some findings here: https://t.co/vZvVxMhvgP pic.twitter.com/aH94d2CLFw“