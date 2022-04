Según ha informado la Casa Blanca, Jackson ha estado viendo la votación junto a Biden desde la sala Roosevelt en la Casa Blanca. Tras conocer la noticia, el mandatario estadounidense ha calificado la confirmación de Jackson como "momento histórico".

“Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5“