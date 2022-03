El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto a Ketanji Brown Jackson, jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, para ocupar la vacante del Tribunal Supremo del país y cumple así con su promesa de elegir para este puesto a una mujer afroamericana.

A través de sus redes sociales, Biden ha confirmado "orgulloso" la nominación de Jackson para el cargo y ha asegurado que se trata de "una de las mentes más brillantes de la nación y que será una jueza excepcional".

“I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h“