En Ucrania, la guerra ha transformado radicalmente la vida de cada uno de sus habitantes. Es el caso de Alexander Minho, director del Museo Pedagógico de Kiev, que dice sentirse muy extraño. Pese a la situación, ha decidido abrir las puertas de las instalaciones solo para TVE.

Minho dirige el Museo Pedagógico, dedicado a la educación, con una de las mayores bibliotecas del país y donde se celebraron históricas reuniones parlamentarias.

A través de las salas y mientras Alexander enciende cada una de las luces del museo se descubren, uno a uno, los tesoros que esconde.

Sin embargo, lo que se ve es una pequeña parte de lo que hay entre las paredes de este museo. Solo los libros de menor valor están visibles en las salas principales. El resto permanece escondido en los búnkeres del edificio.

"La guerra contra Ucrania es también la guerra contra su cultura, su historia y su lengua", cuenta Minho desde el búnker del edificio. Teme que todas las obras puedan desaparecer, por eso han trasladado ya 47.000 libros a las zonas seguras, entre ellos, varios incunables de incalculable valor.

Ataques contra bibliotecas y escuelas

Oleh, el vigilante del museo, el único que pasa 24 horas en estas instalaciones, asegura a TVE que no piensa abandonar su puesto. "Tenemos que defender nuestra historia. Si no tenemos historia, no tenemos nación", sentencia.

Desde que comenzó la guerra se han documentado decenas de ataques contra bibliotecas, escuelas y centros de cultura. Pero la mayoría de los grandes museos y monumentos siguen en pie, aunque con seguridad reforzada.