En redes sociales hemos visto fotografías y un vídeo que muestran un edificio destrozado como consecuencia de un supuesto ataque en Mikolaiv, en el sur de Ucrania. Las imágenes son ciertas y corresponden a un ataque registrado este martes en la sede de la Administración Estatal Regional en Mikolaiv.

El gobernador de la Mikolaiv, Vitaly Kim, ha informado en Telegram de que el edificio de la Administración Estatal Regional (46.9744705732348, 31.99744351646099) ha sido bombardeado y ha difundido una foto del edificio destrozado. También ha publicado una imagen de una cámara de vigilancia en la que se puede observar un objeto similar a un proyectil volando y luego una explosión. El fondo de la imagen se corresponde con el paisaje visible hacia el norte desde la fachada oeste del edificio del Administración Estatal Regional en Mikolaiv.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha publicado en Facebook varias fotografías de las consecuencias del ataque y ha señalado que a las 8:35 del martes 29 de marzo “la sección central del edificio desde el noveno al primer piso quedó destruida”. La institución asegura que el ataque ha dejado siete personas muertas y 22 heridas. El Servicio de Emergencias ha difundido un vídeo en el que puedes ver la intervención de los bomberos en la zona afectada por el ataque.

Medios locales como el diario local Pravda y la agencia de noticias Unian han informado sobre el ataque contra la sede de la Administración Estatal Regional en Mikolaiv registrado este martes (1 y 2). La agencia de noticias AFP también ha contado el bombardeo contra este edificio.

