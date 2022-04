En un antiguo edificio del centro de Chernovtsi se ha instalado el 'Cuartel para la defensa de Ucrania', una agrupación de voluntarios que no sólo distribuye ayuda humanitaria internacional sino que trata, sobre todo, de aprovisionar a los militares y a los civiles que forman parte de las unidades de defensa territorial, es decir, los ciudadanos que patrullan armados.

Aquí recogen utensilios de aseo como maquinillas de afeitar, ropa o mantas, además de herramientas, linternas, walkie-talkies, pilas, botas o boinas militares. "Contamos con cientos de voluntarios para hacer frente a la invasión rusa", dice Vladimir, el responsable de la organización. "Además, estamos en contacto con Ayuntamientos, comunidades e iglesias que nos ayudan a hacer el reparto", añade.

En la puerta, descargan dos enormes camiones con ayuda internacional, pero también muchos vehículos particulares en los que los ciudadanos traen vendas o medicamentos. "Gracias a ellos estamos haciendo llegar ayuda a nuestro héroes, gloria a Ucrania", dice una señora que acaba de traer unas cajas. En la organización explican que necesitan gorras, medicamentos y linternas para los guardias fronterizos de Lugansk.

Descargando uno de esos camiones, nos encontramos con Denis, estudiante. Lleva dos semanas en la ciudad mientras que su padre se ha quedado en Kiev. "Mi padre forma parte de un grupo de defensa territorial. Se dedican a patrullar y a hacer vigilancias nocturnas", cuenta Denis a RNE. Añade que su padre le ha contado que las explosiones han hecho saltar en pedazos los cristales de las ventanas de su casa pero que no están teniendo problemas para abastecerse.

“Alexander: "Se incrementará el número de refugiados que vendrán a Chernovtsi. Aquí tenemos alarmas pero no tenemos bombas"“

Para el ejército que combate en Jarkov los voluntarios están preparando desde espuma para afeitar hasta pilas y linternas. Y piden ayuda por si alguien puede conseguir generadores. "Por segundo día consecutivo tengo que compartir buenas noticias. Gracias a vuestra ayuda, hemos conseguido repartir 100 toneladas a los héroes que están combatiendo a los rusos y salvando a Ucrania", dice Vladimir.

Mariúpol, Chernígov y Mykolaiv necesitan ayuda urgente

Alexander, uno de los encargados, explica que donde más ayuda hace falta es en Mariúpol, Chernigov y Mykolaiv. "Creo que en los próximos días se incrementará el número de refugiados que vendrán a Chernovtsi. Aquí tenemos alarmas pero no tenemos bombas".

Dima no forma parte de uno de esos grupos civiles pero les ayuda recuadando fondos. "Si no eres soldado, si eres voluntario de las unidades de defensa territorial, no tienes equipamiento, uniformes o munición. Pero ayudamos buscando financiación para proporcionárselo. Recibimos también fondos internacionales".

“Dima: "El ejército ruso es débil. Estoy convencido de que vamos a ganar"“

Dima dice que es optimista sobre el final de la guerra porque ve que "todo el país está respondiendo a una". Cree que el ejército ruso es "débil así que, estoy convencido de que vamos a ganar".