Anna M. Bofarull: "'Sinjar' nació cuando descubrí que el ISIS usaba a niñas como esclavas sexuales"

La ciudad de Sinjar es una población fronteriza, reclamada tanto por Irak como por Kurdistán, que, en 2014, fue escenario de una terrible matanza en la que el Estado Islámico (ISIS) asesinó a más de 3.000 Yazidíes (un pueblo de la zona) y capturó a otros 6.000, muchos de ellos mujeres a las que usó como esclavas sexuales.

Una masacre que fue el origen de Sinjar, la estupenda película participada por RTVE, que la directora Anna M. Bofarull (Notas al pie, Hammada, Sonata para violonchelo) ha presentado en el Festival de Málaga junto a su protagonista, la reciente ganadora del Goya Nora Navas (Libertad, Pa negre).

“Fue justo en 2014 –nos cuenta Anna-, cuando el Estado Islámico estaba avanzando y conquistando territorio en Irak, en Siria… cuando me conmocionó mucho la noticia de que estaban convirtiendo a las mujeres y niñas en esclavas sexuales. Y pensé que como podía estar pasando esto en pleno Siglo XXI”.

“Por eso -continúa la directora-, empecé a investigar sobre el tema, a querer saber más, y acabé yéndome allí para hablar con muchas de esas mujeres que habían sido secuestradas por el Estado Islámico. Y de alguna forma conecté con ellas y necesité hacer la película”.

“Yo destacaría esa lucha del pueblo Yazidí –añade Nora Navas-, ya que 3000 niñas yazidís siguen secuestradas. Esta película también denuncia que estos conflictos internacionales, como también es el de Ucrania, destrozan vidas. Es una película emocional que está muy cerca de las mujeres protagonistas”.

El viaje de una mujer, de la cotidianidad al dolor

La historia protagonizada por Nora Navas es la de una madre cuyo hijo es reclutado por el estado islámico. “Las tres protagonistas se inspiran en hechos reales y el personaje de Nora lo hemos construido a partir de detalles de mujeres que han pasado por lo mismo” –asegura Anna-.

“Ella tiene un trabajo, sus momentos de ocio, un relación con un hijo adolescente… Y un día ve cómo el joven desaparece. Intenta descubrir qué ha pasado y acaba descubriendo que se ha radicalizado y se ha marchado a luchar con Estado Islámico. Entonces pasará por el proceso de entender y asimilar por qué ha pasado eso delante de sus ojos, sin que ella fuera capaz de verlo”.

Nora Navas nos cuenta cómo es Carlota: “Es una mujer normal que quedo viuda hace dos años. Vive con su hijo adolescente, y, de repente, le cae un tsunami: Primero el chaval desaparece, luego una historia rocambolesca de que su hijo pertenece al Estado Islámico, después la lucha por intentar localizarlo, la esperanza de que puede ir a verlo y finalmente una esperanza rota. Es el viaje de esta mujer desde la cotidianidad a la sorpresa y al dolor”.

Un viaje para el que Nora ha necesitado de todas sus dotes como actriz: “Es un viaje que he hecho con mucho respeto, porque me he basado en testimonios reales de mujeres que han pasado por lo mismo y que me han destrozado el corazón. Por eso he querido ser muy precisa y responsable. Por eso he querido abrirme en canal, sobre todo no precipitarme. Porque el personaje podía estar roto desde el principio, pero hemos plasmado esa evolución pasito a pasito, desde la alegría de estar con su hijo desayunando por la mañana, hasta la llamada… Hemos querido que hubiera mucha verdad”.