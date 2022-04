Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de matar a diez personas que hacían cola para comprar el pan en Chernígov, durante el vigésimo primer día de guerra en Ucrania.

El Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información ha denunciado el presunto tiroteo a civiles en la localidad del norte del país a través de Twitter.

"En Chernígov, las tropas rusas dispararon contra las personas que hacían cola para comprar pan: al menos 10 muertos", ha relatado, junto a un vídeo de la escena, sin aportar más detalles.

“In Chernihiv, Russian troops fired on people standing in line for bread: at least 10 dead#RussianArmy #RussiaInvadedUkraine #StopRussianAggression #StopRussia #StopPutin #WARINUKRAINE pic.twitter.com/I7JEtiaEJO“