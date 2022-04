Luis Gordillo y el desarrollo de los colores: de las técnicas analógicas a las digitales

Luis Gordillo comenzó en los años sesenta y, a lo largo de toda su obra, ha manejado todas las técnicas productivas que estaban a su alcance. “Es decir, yo cogía una imagen y la transformaba de color”, cuenta el artista en la inauguración de su exposición en la Fundación Luis Gordillo en el Espacio Santa Clara, en Sevilla.

“Quiero que me cambie esta cara en todos los colores que usted pueda.“

El pintor ha utilizado para cambiar los colores de la misma imagen infinidad de técnicas. “Al principio, empleé la imprenta”, nos cuenta. “Yo llevaba las historietas mías a una imprenta: mire usted quiero que me cambie esta cara en todos los colores que usted pueda. Me miraban extrañados del encargo que hacía.”

El proceso de la imprenta tras tener todas las planchas era de completa libertad. “Donde había amarillo yo ponía verde, donde había verde yo ponía rojo y jugaba con el azar mucho. El azar es un arma importantísima en la pintura y en el arte. Yo creo que los mejores hallazgos aparecen en el azar”.

La exposición

Al entrar en la exposición en el Espacio Santa Clara, en Sevilla, encontramos “Desarrollo del color de la imagen de Peter Sellers” (1978), unas pruebas de imprenta que se han convertido en una obra importante de Luis Gordillo. Sin embargo, admite que “queda material, con el que puedo hacer ambientes. Todavía puedo jugar porque, realmente esto que hago, es un juego con técnicas distintas”.

“Las posibilidades de color que dan los programas de edición en el ordenador son infinitas“

“Cuando ha llegado la ola digital, evidentemente ha sido una explosión lo que se puede hacer con el ordenador transformando esa imagen. Es realmente astronómico y todavía está por emplear mucho”. Las posibilidades de color que dan los programas de edición en el ordenador son infinitas. “Eso no tiene límite y da lugar a obtener colores muy interesantes y muy expresivos”. El ordenador se ha convertido en una fuente de hallazgos sustanciales.

Sin embargo, cuantas más opciones hay, también hay diferentes posibilidades. Luis Gordillo se define a sí mismo como “un dudador profesional”. El artista nunca daba por terminada una obra. “Se puede decir que ahora dudo menos”, explica Gordillo. El pintor considera que, “en general, en el arte, el azar es muy importante. La posibilidad de desarrollo que tiene una obra son muchísimas y tienes que elegir una. Eso es dramático. Trabajando en un cuadro, puedo atacar por un lado o con otro concepto por otro lado. Tú tienes que decidirte todos los días y a todas horas. Eso realmente es muy duro”.

“El cuadro se me despierta y me dice cuáles son sus virtudes.“

“Yo ahora es cuando empiezo a reconocer mi obra”, explica Luis Gordillo, “empiezo a ver catálogos antiguos y voy autorreconociendo. En algún momento, el cuadro se me despierta y me dice cuáles son sus virtudes”.

El artista también reconoce que la seguridad le ha venido de los otros. “Cuando yo he visto que mi obra era alabada por los críticos y se me hacían exposiciones, yo he confiado en mi obra a través de los otros”. De hecho, desde hace tiempo la crítica española ha utilizado el término de “gordillismo” porque hubo generaciones influenciadas por su obra, como los grupos de los años sesenta y setenta. La influencia llegó a afectar a las formas de elegir y aplicar el color. “Artistas como Alcolea o Carlos Franco tomaban elementos de mi obra y admiraban mi obra bastante. Eso ha continuado hasta ahora. Hay muchos jóvenes que se sienten emparentados con mi obra. Yo diría que ese es el gordillismo”, intenta definirlo el pintor.

El trabajo de Luis Gordillo ha sido analizado pormenorizadamente: sus trabajos con series, los estudios del fragmento, la multiplicación de la imagen, la adición de elementos, etc.