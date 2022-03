Superhéroes "como los de antes", escritos y dibujados por españoles para EE.UU.

En las últimas tres décadas los dibujantes españoles han logrado situarse entre los mejores del mercado estadounidense, de forma que hay alrededor de un centenar que dibujan habitualmente las colecciones más populares de Marvel y DC. Pero para para los guionistas es mucho más complicado. Por eso destacamos que Pedro Angosto Muñoz, que lleva toda la vida difundiendo el cómic y la cultura popular a través de medios como su blog Hombre de Bronce o sus colaboraciones en la revista Graphiclassic, ha escrito guiones para Big Bang Comics, un universo que es prácticaemnte desconocido en España, pero que tiene una trayectora de 30 años en Estados Unidos. Y lo ha hecho junto a estupendos dibujantes españoles. Hemos charlado con pedro sobre estos tebeos que quieren recuperar la magia de la llamada 'Edad de Oro' del cómic americano.

-¿Qué es este Universo de Big Bang Comics?¿Cuando nació y por qué se caracteriza?

El universo de Big Bang Comics es un universo de personajes pastiche Marvel y DC, a la manera del Supreme Squadron de Marvel o los de Astro City de Kurt Busiek, Supreme y 1963 de Alan Moore (que se inspiró en las primeras historias BBC para crearlos), etc...

El universo comenzó a publicarse a comienzos de 1993, con las primeras aventuras de Knight Watchman, aunque algunos personajes como Ultiman & Ultragirl ya se habían presentado hace ahora 40 años en el sello Megaton Comics, el original de Gary Carlson. También se han incorporado personajes como Dr. Weird, que procedentes de los fanzines se publicó desde 1963.

La gracia de los cómics Big Bang es que, en plenos años 90, contaban historias de los personajes DC (y luego, Marvel) pero escritas y dibujadas como en los años 40 y 60, imitando los estilos de guionistas y dibujantes. Ahora se alternan esos estilos retro con otros totalmente actuales para las aventuras que transcurren en el día de hoy.

La etapa original la publicó IMAGE COMICS en 35 números más especiales, y tras diferentes editores ahora la serie se vende en digital e impreso por encargo (de manera excelente) en la web INDYPLANET.

Los interesados los pueden conseguir aquí: https://www.indyplanet.com/big-bang-comics o pedir los números atrasados en la web de la editorial: https://bigbangcomics.com/

Página de 'Knights of Justice'

-¿Qué crees que tenían de especial los cómcis de la 'Edad de Oro' y cómo has intentado trasladarlo a estas nuevas versiones?

Bueno yo he sido fan de todas las edades del cómic americano, al menos hasta las más recientes, en las que como tantos fans, he dejado de reconocer no tanto a los personajes sino al modo en que se cuentan las historias.

Pero si, siempre me han fascinado los personajes de la Edad de Oro, Los Invasores en Marvel o la Justice Society y el All-Star Squadron de DC, rescatados del olvido gracias a autores como Roy Thomas o James Robinson.

Cuando yo los conocí, habitaban en el mundo alternativo de Tierra-2, y una tierra paralela siempre ofrece grandes posibilidades creativas.

Además, los personajes de la Edad de Oro tienen esa cualidad arquetípica, original, y un tono de aventura Pulp que supongo fue lo que me fascinó.

En Knights of Justice, las versiones de la JSA que ya existían en el Universo Big Bang, he querido emular las historias de los años 40 de la Justice Society en All-Star Comics, creando un grupo de enemigos análogo a la Injustice Society y evocando ese estilo de aventuras y el tono desenfadado y naif de aquellos cómics, trístemente aún inéditos en España.

Página de 'Knights of Justice'

-Hay muchos dibujantes españoles trabajando para EE.UU. pero muy pocos guionistas. ¿Por qué?¿Cómo lo conseguiste tú?

Sin duda yo lo conseguí, antes y ahora, por presentar mis propuestas acompañado de increíbles dibujantes, hace 15 años, Carlos Rodríguez, con quien publiqué en Femforce, Shadowhawk y Big Bang (Personality Crisis, una aventura pastiche de la Justice League). Ahora, Pablo Alcalde y Jorge Santamaría. Sin ellos, no dudo que me hubiesen hecho muy poco caso.

En todos los casos también ayudó haber publicado con Dolmen Círculo Justiciero, que ya era exactamente eso: un pastiche de la Justice Society.

Creo que a estas alturas está claro que tanto Marvel como DC y otras editoriales americanas, mientras que aman a centenares de nuestros artistas, tienen una política en contra de dar trabajo a guionistas cuya lengua nativa no sea el inglés, o ya hubiesen contratado a tantos grandes guionistas españoles.

No es algo que me inoportune: Las “majors” no están haciendo ahora la clase de cómic que a mi me gusta hacer, ni tengo ambición alguna profesional. Me contento con jugar con estos personajes que son tan buenos como los otros y a veces, mejores. Y, afortunadamente, Gary es un excelente editor que caza cualquier error que yo cometa escribiendo en inglés.

Página de 'Knights of Justice'

-Una de las colecciones en las que habéis colaborado es Whiz Kids ¿Quiénes son? ¿Resúmenos su historia? ¿A qué superhéroes nos van a recordar?

Los Whiz Kids son los Teen Titans de Big Bang Comics, los sidekick de los superhéroes adultos de la Round Table of America.

Se presentaron en el que yo creo que es el más famoso número de BBC, The Criss-Cross Crisis, un homenaje a los team-ups de JLA/JSA y luego tuvieron un especial que presentaba una segunda alineación, más en línea con la de los años 80. Ese por cierto, lo dibujó un primerizo Chris Samnee, hoy artista fulgurante.

Portada de 'Knights of Justice'

-¿A qué desafíos les enfrentáis en esta aventura?

Nuestra aventura, que sustituye alguno de esos nuevos miembros por otros nuevos creados por Jorge y un servidor, es un homenaje a los New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez y los enfrenta a la conspiración de una misteriosa organización criminal cuyo líder inmortal persigue el Santo Grial.

Y es que la versión de Robin de este universo de llama Kid Galahad, o Galahad ya de mayorcito, de ahí el tono artúrico de la aventura, que viene a versionar El Contrato de Judas pero sigue siendo una historia muy personal que solo se puede contar con los Whiz Kids.

Portada de 'Whiz Kids'

-Háblame del trabajo de Jorge Santamaría, Juan Moreno y Ulises Kuroshima en Whiz Kids ¿Qué destacarías de ellos?

Jorge es el primer artista con el que colaboré de manera regular hace más de 25 años, y llegó a trabajar para Marvel en Avengers: Celestial Quest.

Ahora trabaja en Animación y sus dibujos, que ya eran espectaculares entonces, con mucha y buena influencia del estilo del maestro Carlos Pacheco, ahora lo son mucho más. Es un lujo poder contar con el para esta aventura y está haciendo el trabajo de su vida, al menos, hasta ahora. Esperemos que haga aún mejores después.

Juan Moreno es un excelente entintador con quien ya colaboré hace unos años y que no podemos estar más contentos de tener a bordo, Jorge y yo.

Además para el segundo número (de tres) de Whiz Kids contamos con el colorista madrileño Ulises Kuroshima que a pesar de no haber hecho color tipo cómic de superhéroes está haciendo un trabajo más que impresionante, guiado por la experiencia de Jorge.

Anuncio de 'Whiz Kids'

-La otra colección en la que habéis trabajado es en Knights of justice ¿Resúmenos su historia? ¿A qué superhéroes nos van a recordar?

Los Knights of Justice son los héroes del mundo alternativo de Tierra-B, aparecidos en los años 40, homenaje a la JSA de Tierra-2 de DC Comics.

Aparecieron también en Criss-Cross Crisis y contaron con su origen y un divertido especial que los enfrentaba a una versión nazi de la Marvel Family.

-¿A qué desafíos les enfrentáis en esta aventura?

El origen de la aventura fue darme cuenta que la JSA nunca había tenido ningún encuentro con el mundo mitológico de Wonder Woman, así que aquí el grupo de los años 40 visitan el inframundo griego para rescatar a Venus (la versión pastiche de WW) de las garras de Plutón.

-Háblame del trabajo de Pablo Alcalde y Simon Loko en Knight of Justice ¿Qué destacarías de ellos?

Knight of Justice es el primer cómic completo que ha hecho Pablo y me ha sorprendido enormemente a cada página. Como es normal, ahora sigue mejorando y evolucionando a pasos agigantados.

Simon es otro viejo conocido que ha realizado un color perfecto para el enfoque retro/clásico del cómic, también trabajando junto a Pablo. ¡Y no para de sacar sus propios cómics, no os los perdáis!

Anuncio de 'Whiz Kids'

-¿Veremos algún día estos cómics en español? ¿Haréis más cómics con Big Bang? ¿Qué proyectos tenéis?

Pues algunas editoriales se han interesado por ellos, pero aún no tenemos ninguna oferta en firme. ¡Nos encantaría! Y creo que a los lectores españoles también, aunque solo sea por el dibujo.

Es extraño que no se hayan editado aquí estos cómics -no los míos, los anteriores- cuando todos sabemos que se imprimen cosas bastante menos interesantes y cruciales, pues Big Bang Comics forman parte del renacer del “Sense Of Wonder” de los años 90. Aunque los trabajos de Busiek y Moore sean más famosos, Gary Carlson y Chris Ecker lo hicieron primero.

Jorge acaba de terminar de dibujar el segundo número de Whiz Kids, que aparecerá en un par de meses, y aún le queda el gran final.

'Doctor Weird', de Joan Vives

Mientras hacíamos estos cómics he reconectado con montones de amigos artistas, enormes talentos y un verdadero placer de trabajar con ellos. Y tengo nuevos proyectos para que ellos publiquen en Big Bang. Los hago a medida del artista, para su lucimiento y diversión, dándome a parte el gusto de imaginarme que trabajo con los personajes “de verdad”.

Con Luis Lorente, preparamos el retorno de la Round Table Of America (la JLA de este universo).

Con Joan Vives estoy trabajando en una propuesta para Doctor Weird, una suerte de Spectre/Dr. Strange en el que dieron sus primeros pasos tanto Jim Starlin como el mismísimo G.R.R. Martin, de cuya mitología tomo algunos elementos para Whiz Kids. Es el personaje que inspiró el look tanto de Vision como Drax de los Guardianes de la Galaxia.

Y Pablo y yo estamos desarrollando la propuesta de un nuevo proyecto que vendrían a ser los Vengadores -los de Pérez-, que en esta editorial se llaman National Guardians.

Hay otro par de artistas haciendo alguna otra cosilla que esperamos pronto revelar y muchos otros que colaboran con nosotros haciendo pin-ups y demás, como Angel Bernuy.

A mi me gustaría hacer algo con la versión de la Legión de Superhéroes y con Ultiman, remedando lo mejor que pueda el Supreme de Alan Moore. Pero dependo de la disponibilidad de los artistas.

Espero que los lectores den una oportunidad a estos cómics, que sin duda no defraudarán a los amantes de los superhéroes “como se hacían antes”.