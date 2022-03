El corresponsal jefe de la cadena británica Sky News, Stuart Ramsay, y el operador de cámara, Richie Mockler, recibieron disparos en sus chalecos antibalas y sobrevivieron este lunes a una emboscada de un escuadrón de reconocimiento ruso mientras se dirigían en coche a la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev.

"La primera ronda rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo", ha relatado en una crónica en primera persona el corresponsal, publicada este viernes.

“Sky News team's harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT“