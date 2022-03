El barco que transporta a los tres supervivientes y los cuerpos de siete pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo ha llegado este sábado a las 07.10 hora local (10.40 GMT) al puerto de San Juan de Terranova (Canadá).

En el pesquero español Playa de Menduíña 2 han llegado los únicos tres supervivientes de la tragedia: el patrón Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero ghanés Samuel Kwesi Koufie, así como siete de los cuerpos recuperados. Los otros dos cadáveres llegaron el viernes en el barco canadiense Nexus.

La llegada a puerto del Playa de Menduiña 2 estaba prevista para el viernes, pero se retrasó 24 horas por las condiciones meteorológicas adversas de la zona, con rachas de viento huracanados de hasta 120 kilómetros por hora así como lluvias intensas.

Los tres marineros que han sobrevivido se encuentran "bien" pero "muy afectados anímicamente", según se le ha trasladado a las familias. Mientras, los siete fallecidos han sido trasladados por coches coches fúnebres y, tras proceder a su identificación por un equipo forense canadiense, están a la espera de la expedición del certificado de defunción y de la autorización para el traslado a España de los féretros.

Identificados los nueve cuerpos recuperados del mar

Los nueve cuerpos recuperados del mar han sido identificados este sábado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, que ha indicado que corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ghanés. Esta información ha sido trasladada a las familias y el equipo de psicólogos especializados en gestión de catástrofes atiende a aquellas que lo han solicitado.

Los muertos son Fernando Santomé, el cocinero del arrastrero, vecino de Bueu (Pontevedra); Miguel Lumbres, marinero peruano residente en Cambados que había ido a relevar a un positivo por COVID-19; y Rogelio Franco, originario de Perú, vecino de Pontevedra y ayudante de cocina, cuyos restos serán repatriados a su país natal, como era su deseo.

También figuran Juan Antonio Cordero, el segundo patrón, de Lepe (Huelva), al que le quedaba un mes para jubilarse; William Arévalo, marinero procedente de Perú que se contagió hasta en dos ocasiones de coronavirus y no se enroló hasta el último momento; Ricardo Alfonso, el engrasador; el marinero Apaanah Pelungo Zure, residente en Pamplona y que participaba por vez primera en la pesquería del fletán en Terranova, y los peruanos residentes en Cangas (Pontevedra) Daniel More y Diego More, tío y sobrino, respectivamente, que estaban a bordo junto a Edwin, sobrino de Daniel y primo de Diego.

Edwin, padre de cuatro hijos, es uno de los doce pescadores que siguen desaparecidos.